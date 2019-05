Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara a avut loc dezbaterea candidatilor la presedintia Comisiei Europene, in sala plenara din Bruxelles a Parlamentului European. Aceasta dezbatere a fost singura care a reunit toti candidatii „cap de lista” inscrisi in cursa pentru postul de Presedinte al Comisiei Europene.

- Sala de plen a sediului de la Bruxelles al Parlamentului European gazduieste, miercuri seara, dezbaterea candidatilor la presedintia Comisiei Europene, potrivit unui comunicat de presa al PE. Dezbaterea, care va dura o ora si jumatate, va incepe la ora locala 21:00 (19:00 GMT) si va fi…

- Președintele Klaus Iohannis va participa luni, la Bruxelles, la o intalnire cu reprezentanții statelor din cadrul Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina). Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, intalnirea are loc la invitația președintelui…

- Summitul Partidului Popular European (PPE) are loc, joi, la Sibiu, la reuniune fiind invitati sa participe sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor din PPE, presedintii Consiliului European, Donald Tusk, Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si Parlamentului European, Antonio

- Potrivit agendei sefului statului, miercuri de la ora 16.00, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Biroului Executiv al PNL, impreuna cu presedintii de consilii judetene si primarii de municipii liberali, care se va desfasura la Sibiu.Presedintele va fi prezent apoi la deschiderea Conferintei…

- Presedintia romana a Consiliului UE ”are rezultate foarte bune pana acum” Presedintia româna a Consiliului Uniunii Europene are, pâna acum, rezultate foarte bune în ceea ce priveste finalizarea unor dosare din domenii precum cel social, digital sau al transporturilor, a aratat,…

- Președintele Klaus Iohannis participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe agenda de discuții aflandu-se, printre altele, combaterea dezinformarii in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23-26 mai și relațiile externe ale UE, informeaza Mediafax.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Potrivit agendei, seful statului va participa joi si la Conferinta anuala transatlantica organizata de Camera de Comert Americana din Uniunea Europeana (AmCham EU), care va avea loc la Bruxelles.…