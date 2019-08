Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou, in Franta, ca va impune taxe vamale suplimentare pe vinurile frantuzesti, informeaza AFP, preluata de News.ro. Afirmând că se aşteaptă la discuţii "foarte constructive" în timpul summit-ului G7 de la Biarritz, el…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata seara, pe Twitter, ca summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei) a inceput, promitand ca liderii statelor membre vor face tot posibilul pentru securitate, crearea de noi locuri de munca si combaterea inegalitatilor, transmite dpa, conform…

- Presedintele american Donald Trump a sosit sâmbata în Franta pentru un summit G7 ce se anunta tensionat si a carui desfasurare ar putea-o tulbura din nou, dupa ce vineri a lansat o noua serie de tweeturi de amenintare privind comertul international si taxarea gigantilor digitali americani…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la miezul zilei pe aeroportul din Bordeaux, in sud-vestul Frantei, sub un soare stralucitor. Trump urmeaza sa-si continue calatoria la bordul unui avion mai mic spre Biarritz, eleganta statiune balneara unde summitul se va desfasura pana luni. Intalnirea…

- Canada se opune unei reveniri la formula G8 prin reprimirea Rusiei, atat timp cat Moscova nu va elibera teritoriile din estul Ucrainei pe care le-a anexat, a declarat joi sefa diplomatiei canadiene Chrystia Freeland, informeaza Agerpres. „Încalcarea dreptului international de…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, în fața lui Vladimir Putin, pentru un summit în formatul Normandia "în urmatoarele saptamâni", apreciind ca exista o "schimbare reala" în relațiile dintre Kiev și Moscova, scrie AFP."Alegerile…

- Joi, 6 iunie, se implinesc 75 de ani de la Debarcarea din Normandia, acțiunea forțelor aliate care este considerata de istorici ca punctul de cotitura al celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Pe 6 iunie 1944 (Ziua-Z) s-a declanșat debarcarea și invazia aliaților pe coasta vestica a Franței pentru eliberarea…