Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Uniunii Europene si-au pierdut speranta ca vor putea ocoli tarifele vamale suplimentare ce ar urma sa fie introduse de SUA pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Bloomberg. Comisarul european…

- Comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat marti jurnalistilor prezenti la Bruxelles ca se asteapta ca Organizatia Mondiala a Comertului sa anunte in cursul acestei saptamani o cifra concreta cu privire la sanctiunile comerciale pe care SUA le poate impune pentru bunurile importate…

- Un nou razboi comercial, gata sa izbucneasca. UE ar putea fi obligata sa plateasca tarife comerciale uriașe, intr-o disputa veche de 15 ani cu SUA Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ar urma sa dea castig de cauza Statelor Unite intr-un litigiu cu Uniunea Europeana, ceea ce ar declansa un nou razboi…

- Statele Unite au obtinut aprobarea de a impune tarife vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 7,5 miliarde dolari pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- UE ia in calcul o abordare agresiva in razboiul comercial cu SUA. Lovitura pe care o pregatește pentru Donald Trump Uniunea Europeana ia in calcul o noua abordare agresiva in disputa sa comerciala cu SUA, riscand o deteriorare suplimentara a relatiilor transatlantice, au declarat pentru Bloomberg surse…

- Blocul comunitar ia in considerare impunerea unor tarifele vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri americane in valoare de peste patru miliarde dolari. UE citeaza ca justificare o disputa de acum 22 de ani cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) privind subventiile…

- Comisarul UE pentru concurența, Margrethe Vestager, a pus intrebarea daca este corect ca gigantul in domeniul tehnologiei sa aiba “un astfel de control asupra succesului sau eșecului” rivalilor sai. Google plaseaza un widget in partea de sus a cautarilor, evitand nevoia de a face click…

- Uniunea Europeana amenința ca va impozita marfuri americane in valoare de 35 de milioane de euro daca Washingtonul va impune tarife punitive pentru autoturismele fabricate in Europa, au avertizat oficialii europeni. "Nu vom accepta niciun fel de comerț gestionat, cote sau restricții voluntare la export…