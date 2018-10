Dupa CEC Bank, alte doua banci – BCR și ING Bank urmeaza sa intre in programul "Investește in tine", potrivit declarațiilor facut pentru HotNews de reprezentanții celor doua instituții de credit. BCR e in faza finala a pregatirilor in timp ce ING se pregatește pentru a deveni partener al proiectului guvernamental la viitoarea ediție. Programul "Investește in Tine" depașește asteptarile, numarul persoanelor interesate fiind de ordinul sutelor, in cele 4 zile de cand a fost lansat oficial.