Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri ca prezenta de trupe albaneze in nordul Kosovo are drept scop intimidarea sarbilor si provocarea suplimentara a Serbiei, relateaza agentia Tanjug, potrivit agerpres.ro.

Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat la Digi 24 ca, daca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi inteligent, s-ar retrage din fruntea partidului, pentru ca este 'epuizat si nu mai poate fi steagul formatiunii'.

Despre justiția din Romania, fostul președinte, Traian Basescu, crede ca este un sistem sanatos, insa problema acestuia este cea legata de calitatea oamenilor.

"Klaus Iohannis este singurul politician care are șanse sa caștige alegerile prezidențiale", este de parere fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Invitat in studioul Digi 24, senatorul PMP a ridiculizat o eventuala candidatura a senatorului ALDE Calin Popescu Tariceanu la Președinția Romaniei:

- TAROM risca sa intre in faliment de la 1 octombrie, in conditiile in care are doar 9 milioane de euro in cont si salarii de plata de 3 milioane de euro lunar, avertizeaza Alin Burcea, prim-vicepresedinte ANAT. Operatorul aerian national il contrazice, insa.

- Operatorul national de transport aerian TAROM sustine ca afirmatiile prim-vicepresedintelui ANAT, Alin Burcea, nu corespund realitatii, subliniind ca acestea aduc un prejudiciu de imagine companiei. "Compania TAROM dezminte informatia aparuta azi, 5 aprilie 2019, in spatiul media referitor la declaratia…

Operatorul national aerian TAROM raporteaza o crestere cu 25% a afacerilor in ianuarie 2019 fata de aceeasi luna a anului precedent si anunta venituri totale mai mari cu peste 19 milioane de lei, potrivit agerpres.ro.

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a lansat marti o oferta promotionala pentru biletele de avion cumparate in perioada 8 - 11 ianuarie 2019 si calatorii efectuate intre 15 ianuarie - 28 februarie...