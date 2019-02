Stiri pe aceeasi tema

- Crima care a avut loc in vara anului 2016, in Irlanda, a șocat o lume intreaga. Alan Hawe, fost director de școala, 40 de ani, și-a ucis soția de 39 de ani și pe cei trei fii ai sai, Liam, Niall și Ruan. Apoi, barbatul care imediat dupa ce a comis crimele s-a sinucis, a lasat in urma mai multe bilețele. …

- Barbatul, Rodolfo „Rudy" Arellano, și-a ucis soția la scurt timp dupa ce ea i-a spus ca vrea sa divorțeze. Intr-o seara din anul 2016, soția criminalului, Elizabeth, a ieșit cu colege ale ei in oraș. Barbatul a pandit-o, a rapit-o, i-a legat de gat o bucata de beton de 50 de kilograme și a…

- Crima din Timis a socat o tara intreaga! Un barbat a fost decapitat cu o drujba de catre un tanar cu care avea un conflict mai vechi. Acest caz i-a socat inclusiv pe criminologi care nu s-au mai confruntat cu asa ceva pana acum, dar vor sa traga un semnal de alarma!

- Tanarul, in varsta de 18 ani, din Bad Neustadt an der Saale, Germania, ieșise sa faca jogging. Aflat la cațiva kilometri de casa, baiatul a simțit nevoia urgenta de a merge la toaleta. Disperat, tanarul a furat o mașina parcata, descuiata și cu motorul pornit, lasata in fața unei case. Proprietara lasase…

- Crima ingrozitoare intr-un sat din Bihor. O tanara de 22 de ani, mama a doi copii, a fost injunghiata mortal de fostul iubit, care este tatal micuților, potrivit stirileprotv.ro.Femeia a vrut sa plece de acasa impreuna cu minorii, iar individul a rabufnit și a atacat-o. Dupa cumplita fapta,…

- Un roman stabilit in orașul Vittoria, din provincia Ragusa, Italia, a amenințat, pe 13 ianuarie, ca se sinucide. Soția tocmai ii nascuse al cincilea copil, o fetița, dar faptul ca n-avea bani pentru cele necesare nou-nascutului l-a facut sa-și doreasca moartea. Polițiștii chemați la fața locului au…

- Strugurel Lingurar a intrat live pe Facebook și le-a promis celor care il urmaresc ca la 40.000 de distribuiri iși da foc la mașina de lux. La mai puțin de trei sferturi de ora, dupa ce clipul fusese distribuit de 20.000 de oameni, barbatul și-a stropit vehiculul cu benzina și i-a dat foc. "La 40.000…

- O femeie a fost ținuta intr-o pivnița de soțul ei, timp de doi ani, timp in care a suferit chinuri groaznice. Barbatul a violat-o, alaturi de frații lui și de alți barbați, carora le cerea cate 4,5 euro.