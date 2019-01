Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec, 28 de ani, atacant la Astra Giurgiu, regreta ca nu a ramas in Italia, ca n-a plecat in China și, in general, e conștient de greșelile pe care le-a strans. -Denis, ți-ai stabilit vreun obiectiv clar, o ținta pe care vrei s-o atingi in perioada urmatoare?-Nu-mi vine sa mai stabilesc nimic,…

- Mihai Voduț, atacantul in varsta de 24 de ani al Viitorului, a pariat pe meciul propriei formații. Fotbalistul a mizat 100 de lei pe un bilet pe care se afla și Viitorul-Astra, 1-0. Voduț nu poate sta departe de scandaluri. Dupa ce a ținut prima pagina a presei de scandal din cauza corecției pe care…

- Mihai Teja i-a pus pe jucatorii de la FCSB in cantonamentul din Spania sa-și aleaga capitanul prin vot democratic, in vestiar. Corespondența GSP din Spania Fotbaliștii roș-albaștrilor au scris pe cate un bilețel numele celui care ar vrea sa le fie capitan. Din informațiile GSP, Mihai Pintilii (34 de…

- Srgian Lucihn (32 de ani) și-a reziliat contractul cu Viitorul azi, la 6 luni de cand a ajuns la formația lui Gica Hagi. Fotbalistul nu s-a adaptat foarte bine la fosta campioana a Romaniei, unde a jucat destul de puțin in acest sezon. "FC Viitorul și Srdjan Luchin au ajuns la un acord pentru rezilierea…

- S-a terminat cu smecheria! Vremurile in care Gabi Iancu (24 de ani) schimba femeile ca pe sosete sunt istorie! Mai nou, renumitul „Don Juan” a ajuns sub papucul iubitei sale, care, fara sa stea pe ganduri, l-a pus la treaba.

- Cristiano Ronaldo celebreaza, impreuna cu familia, primul lor Craciun in Torino. Fotbalistul a semnat cu echipa de fotbal italiana Juventus transferul valorand incredibila suma de 99 milioane lire.

- Marin "Magiun" Barbu (60 de ani) a fost invitat la emisiunea GSP Live. Fostul antrenor al Astrei Giurgiu crede ca Denis Alibec este irecuperabil și regreta ca iși irosește talentul. "Pacat de copilul ala. La fizicul lui, mingea chiar il asculta. Eu nu mai ințeleg nimic. Comportamentul lui nu e normal,…

- A castigat titlul in China si a decis sa-si prezinte noua sa "bijuterie". Fotbalistul brazilian, Hulk, cel care a devenit campion cu Shanghai SIPG, a publicat pe retelele de socializare poze cu noul sau avion.