- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au reținut inca un protestatar, pentru ca la mitingul din 10 august ar fi lovit un jandarm și ar fi tulburat ordinea la manifestația din acea noapte. In total, șapte protestatari sunt urmariți penal in dosarul privind jandarmii loviți.„Procurori…

- Procurorii au retinut, joi, un protestatar de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, acuzat de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a lovit un jandarm de mai multe ori cu piciorul. Este vorba de unul dintre protestatarii care l-au lovit pe colegul femeii jandarm.

- Un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost identificat printre cei violenti a fost retinut, marti dupa amiaza. "In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat joi, 23 august, doua perchezitii intr-un dosar de ultraj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si tulburarea ordinii si linistii publice deschis dupa protestele din Piata Victoriei, se arata intr-un comunicat de presa transmis…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa comunice urmatoarele: In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 21 august 2018, in cauzele avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In urma actelor de urmarire penala continue desfasurate de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politistii de la Serviciul Omoruri audiaza, sambata seara, sase persoane in legatura cu violentele de la protestul de vineri, informeaza Politia Capitalei.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au deschis dosar penal de ultraj, dupa ce doi jandarmi au fost agresați, fiind audiate mai multe persoane și verificate imaginile pentru identificarea faptașilor. Parchetul arata ca este investigat și furtul armei din dotarea jandarmului lovit,…