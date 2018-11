Stiri pe aceeasi tema

- Andra, sotia lui Catalin Maruta si una dintre cele mai îndragite artiste de la noi, a participat la filmarile Pro TV pentru data de 1 decembrie, care reprezinta Ziua României si, totodata, ziua televiziunii cu pricina.

- Catalin Maruța a facut declarații despre partenera sa de viața, binecunoscuta cantareața Andra. Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc . S-au casatorit in anul 2008. Andra și Catalin Maruța au impreuna doi copii: David și Eva . Prezentatorul…

- Cea mai magica parte din viața multor femei este perioada in care sunt insarcinate. Faptul de a ști ca in tine crește o noua viața poate sa fie absolut euforic. Cu toate acestea, toate schimbarile accelerate care se produc in și cu corpul tau, te pot face sa te simți ca și cum ai trai in corpul altcuiva.…

- De cateva luni, presa din intreaga lume speculeaza ca Meghan Markle este gravida, insa nimeni din cadrul familiei regale din Marea Britanie nu a confirmat acest lucru, iar cu fiecare zi care trece, zvonurile devin din ce in ce mai dese. Meghan Markle ar putea anunta peste cateva saptamani ca este gravida…

- Oana Turcu revine la Antena Stars, pe 2 septembrie, cu un nou sezon al emisiunii „Refresh by Oana Turcu“, iar primele invitate sunt Nico si fiica ei, Andra. Cele doua au o relație speciala și nu se sfiesc sa dezbata impreuna cu Oana Turcu cele mai picante amanunte din viața lor. Nico marturisește ca,…

- Dana Enache, redactorul-sef al revistei „Viva!“, a venit cu explicatii dupa criticile starnite de coperta cu Elena Udrea gravida si varianta initiala a editorialul in care se preciza ca „traieste in exil“ in Costa Rica, dar nu exista niciun cuvant despre faptul ca fostul ministru este condamnata definitiv,…

- Aretha Franklin, „regina muzicii soul”, care a murit, joi, la varsta de 76 de ani, a cantat despre iubire și suferința din dragoste, dar succesul pe care l-a cunoscut in cariera nu s-a reflectat și in plan personal. Viața ei amoroasa a fost extrem de tumultoasa.