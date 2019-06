Dupa ce PSD-ALDE i-a oferit un loc in CA, UDMR vine cu o propunere pentru BNR

UDMR a anuntat, vineri, ca-l propune pe Balint Csaba, de profesie economist, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. Audierea acestuia va avea loc marti.



"Analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, membru al Asociatiei Economistilor Maghiari din Romania, s-a nascut in 1986 in judetul Bihor. Desi foarte tanar, el detine o recunoastere profesionala semnificativa: Balint Csaba a fost distins in acest an cu premiul pentru cele mai exacte estimari macroeconomice din Romania, (Forecast Accuracy Awards) dezvoltat de Consensus Economics din Londra.…