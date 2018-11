Emmanuel Macron a denuntat joi, in cursul unei vizite la o fabrica Renault, in apropiere de Maubeuge, ”cusca nebuna” a unor ”polemici inutile”, in urma unei controverse cu privire la maresalul Petain, pentru care, afirma el, nu s-a pus ”niciodata problema crearii unei sarbatori individuale”, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Continuandu-si in Nord periplul comemorarii Razboiului din 1914-1918, seful statului francez si-a aparat cu forta politica economica, in fata unui muncitor sindicalist protestatar, huiduit de catre colegii sai, care i-a urlat ”nu sunteti binevenit”.

