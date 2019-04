Stiri pe aceeasi tema

- Generalul in rezerva Ion "Gioni" Popescu, adjunct pentru logistica al multor directori SRI dupa 1989, a murit joi, 18 aprilie, anunta jurnalistul Radu Tudor, pe blog.La data de 31 martie 2005, generalul cu patru stele Ion Theodor Popescu a fost eliberat din funcția de adjunct al directorului…

- O adolescenta de 15 ani din comuna Smardioasa din județul Teleorman este acuzata ca a nascut singura acasa și ca și-a ascuns bebelușul intr-o soba. Parinții nu știau ca fiica lor este insarcinata și au dus-o la spital, dupa ce au gasit-o in casa sangerand. Polițiștii au fost anunțați de medicii spitalului…

- Cel puțin cinci elevi au fost uciși la o școala din Brazilia, aflata in statul Sao Paulo, declara poliția. Un adult a fost ucis, de asemenea, in atac Din primele informații, doi "adolescenți inarmați"...

- Autoritațile din Spania au deschis o ancheta în Valencia din cauza ca o femeie a murit dupa ce a mâncat într-un restaurat cu o stea Michelin, iar alte 29 de persoane au avut simpome de intoxicație alimentara, relateaza The Guardian și AFP.Unei femei în vârsta de 46…

- Doi elevi din Arad, care ar fi fumat la scoala tigari cu substante interzise, au fost transportati, miercuri, la spital pentru ingrijiri medicale, politistii incepand o ancheta in acest caz. Directorul medical al Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, Mircea Merea, a declarat, pentru AGERPRES, ca un…

- Numarul persoanelor care au murit, pana in prezent, din cauza gripei a ajuns la 105, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele patru persoane care au murit de gripa sunt trei barbati…

- Adolescenta de 17 ani eleva a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu a ajuns la spital in București in stare foarte grava și din pacate aceasta s-a stins din viața. Masina in care se afla fata alaturi de alți doi tineri și șoferul in varsta de 19 ani care abia obținuse permisul de conducere…

- Panyaza Lesufi, sefa educatiei din provincia Gauteng, a oferit detalii pe Twitter privind incidentul la scurt timp dupa ce aleea s-a surpat la liceul Hoerskoool Driehoek din Vanderbijlpark. Nu este clara cauza incidentului, in care, potrivit datelor oficiale, cel putin trei elevi au murit,…