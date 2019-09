Stiri pe aceeasi tema

- "L-am sunat pe domnul presedinte, mi-a spus ca imi va da un raspuns cat mai repede legat de cele trei propuneri facute pentru portofoliile ALDE. Nu mi-a spus nici ca accepta, nici ca nu accepta, ci doar ca intr-un interval scurt de timp ne va raspunde. Guvernul functioneaza, sedinta e miercuri sau…

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt. In plus, Dancila spune ca va sesiza CCR daca presedintele refuza numirea interimarilor.…

- O surpriza pentru Iohannis ”Categoric nu voi pleca”, a declarat joi Viorica Dancila atunci cand a fost intrebata de ziariști daca va demisiona in cazul in care guvernul nu va trece de votul de incredere din Parlament cerut de Constituție in cazul schimbarii structurii politice a executivului. ”Daca…

- Liderul senatorilor PNL Florin Cițu iese la atac, dupa ce Guvernul a decis sa adopte o hotarare prin care toate documentele Ministerului de Finanțe devin secret de stat. Liberalul o acuza pe Viorica Dancila ca „obstrucționeaza pe fața justiția” și ca totul este o incercare de a acoperi ilegalitațile.…

- La finalul Comitetului Executiv al PSD, presedintele partidului, Viorica Dancila, a anuntat ca ministrul de Interne Carmen Dan si ministrul de Externe Teodor Melescanu urmeaza sa fie inlocuiti. In privinta lui Carmen Dan premierul a motivat decizia explicand ca Guvernul are nevoie de o mai mare credibilitate.

- ”Am vazut in spațiul public ca a aparut aceasta informație a unor binevoitori ca am luat aceste decizii de schimbare la MAI și MAE ca urmare a solicitarii președintelui Iohannis. Daca era sa procedez dupa aceasta gandire veneam de fiecare data cu miniștri care erau acceptați de domnul Iohannis, repede,…

- Viorica Dancila susține ca Guvernul nu va mai da nicio OUG pe Justitie, iar acest lucru inseamna ca nu va da ordonanta nici pentru desfiintarea Sectiei Speciale de investigare a magistratilor. Aceasta a precizat ca daca cineva greseste, inclusiv in justitie, trebuie sa plateasca. “Aici sunt persoane…