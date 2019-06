Stiri pe aceeasi tema

- S-au petrecut scene incendiare la Insula Iubirii. Teodora l-a sarutat pe ispita Mircea și a facut flotari deasupra lui, iar Geanina a acceptat sa intre intr-o ipostaza fierbinte cu ispita Andi.

- Daca pentru Denisa, lucrurile au fost foarte clare inca de la ceremonia din prima zi, aceasta alegand sa recurga la gestul final si sa isi taie bratara de cuplu, Geanina, fata care nu a primit nicio veste de pe insula baietilor, a ales sa se refugieze in propria ei varianta de interpretare, dar totodata…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii, cel de-al cincilea, a debutat in forța, luni, 22 aprilie! Imediat ce a ajuns la aeroport, cuplul neașteptat in noua aventura din Thailanda, format de Aurel și Diana, a devenit ținta unor ironii și jigniri din partea…

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…