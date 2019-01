Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva luni, Dacian Cioloș ii cerea intr-o scrisoare publica demisia premierului Viorica Dancila. Acum, cand a intalnit-o fața in fața la Ateneu, in cadrul ceremoniei de preluare a Președinției Romaniei la Consiliulul Uniunii Europene, liderul partidului Plus i-a sarutat mana și…

- Viata politica se invarte in jurul unui foarte redus numar de personaje. Prin natura functiei se afla mereu in centrul atentiei presedintele republicii, primul ministru, presedintii celor doua camere ale parlamentului, liderii partidelor parlamentare, iar in mod exceptional ministri, functionari publici,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a solicitat demisia sefului ANAF, Ionut Misa. Potrivit Romania TV, cererea a fost trimisa inca de la sfarsitul anului trecut, intr o scrisoare adresata premierului Viorica Dancila.Eugen Teodorovici este nemultumit de gradul de colectare a veniturilor la bugetul…

- Functia de premier in mandatul lui Klaus Iohannis a fost ocupata de Victor Ponta, Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dancila. Victor Ponta si-a dat demisia in noiembrie 2015, dupa tragedia de la Colectiv, in care zeci de persoane si-au pierdut viata. Demisia sa a fost grabita…

- ARAD. Demisia anunțata luni, 19 noiembrie, de catre ministrul Apararii – senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor, a venit ca o surpriza, mai ales in contextul in care fotoliul sau de ministru nu i-a revenit președintelui PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, așa cum se vehicula inca de acum cateva saptamani.…

- ”Conform dispozitiei Prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre)…

- Demisia lui Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a luat prin surprindere pe toata lumea, el fiind unul dintre principalii responsabili de preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, de la 1 ianuarie. Daca acest episod nu este gestionat rapid si bine, credibilitatea…