- In urma declaratiilor facute de catre domnul Gheorghe Hagi la finalul partidei cu Concordia Chiajna, din 16 imile Cupei Romaniei, din 26.09.2018, Fotbal Club Viitorul face urmatoarele precizari: Domnul Gheorghe Hagi este angajat la FC Viitorul, avand contractul de munca numarul 91 28.08.2014, inregistrat…

- FC Viitorul s a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce s a impus cu 3 0 1 0 , in deplasare cu Concordia Chiajna.Constantenii au deschis scorul in min. 14, prin Virgil Ghita, care a reluat din 6m, cu capul, fara sperante pentru Greab, iar Matan a majorat diferenta in min. 65, cu…

- Miercuri se vor disputa sapte partide din cadrul 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei, dupa urmatorul program, anunța News.ro. UTA Arad – CSM Politehnica Iasi, ora 16:00, in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport;Sporting Liesti – CS Mioveni, ora 16:30;CSM…

- Divizionara D CSM Slatina nu are de gand sa lase jos „armele“ chiar daca intalnește astazi, de la ora 16.30, pe stadionul „1 Mai“, in 16-imile Cupei Romaniei, o formație din primul eșalon, Dunarea Calarași. Gruparea de pe malul Oltului, ...

- Formațiile oltene Pandurii Targu Jiu și CSM Slatina nu vor avea o zi liniștita, ambele urmand sa evolueze astazi, de la ora 16.30, in faza a patra a Cupei Romaniei la fotbal. Gruparea gorjeana va juca la Targu Jiu, pe ...

- Sunt destule voci nemultumite printre factorii decizionali din jurul echipei de fotbal din orasul de pe Crisul Alb, astfel ca un eventual esec al Nationalului – vineri, ora 18 – pe teren propriu impotriva nou-promovatei ACS Dumbravita i-ar putea fi fatal lui Cojocaru. Cel care imediat dupa…

- Potrivit unor documente intrate in posesia jurnaliștilor de la Libertatea, fostul lideri al minerilor, Miron Cozma este angajat la firma Euro Apavol, companie publica inființata de primarul din Voluntari, Florentin Pandele.

- Rapid Jibou este echipa care va reprezenta judetul in noua editie a Cupei Romaniei – faza nationala. Gruparea pregatita de Ciprian Roja a castigat sambata cu scorul de 2 – 0 finala fazei judetene a Cupei Romaniei impotriva formatiei Somesul Somes Odorhei, echipa ce a terminat pe primul loc in Seria…