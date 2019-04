Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu crede ca vineri, in sedinta Executivului, va fi adoptata o ordonanta de urgenta privind modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, precizand ca nu stie mai multe amanunte, intrucat nu lucreaza la Guvern. "La intrebarea daca se vor da…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni lista PSD pentru europarlamentare. Conform listei citite de liderul PSD, pe lista pentru europarlamentare se regasesc, in ordine: Rovana Plumb, Carmen Avram, Claudiu Manda, Chris Terhes, Dan Ni...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, referitor la afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, ca exista din partea partenerilor externi "o constanta a mesajului de aparare a justitiei" si o cerinta "fundamentala" pentru Romania de a respecta recomandarile Comisiei…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis, scrie antena3.ro.Conducerea celor doua Camere ale Parlamentului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca este foarte posibil ca actualul șef al Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, sa fie schimbat din funcție pentru ca acesta va candida la alegerile europarlamentare.”Daca domnul Manda va primi girul Comitetului Executiv, atunci cred ca ar trebui…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au la Parlament o intalnire cu președintele Comisiei de Libertați și Justiție din Parlamentul European, cu o zi inainte de audierea Laurei Codruța Kovesi in acest for. Kovesi candideaza la funcția de procuror șef european.

- „Un alt lucru pe care trebuia sa il faca aceasta Comisie de mult timp este sa renunțam la serviciile SRI de a ne face și secretiza stenogramele, dar aici este nevoie de o masura legislativa. In acest sens astazi am decis sa parcurgem aceasta nevoie a Comisiei in doi pași. Este vorba despre Legea…

- Liderul PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a devenit anul trecut vedeta televizunilor ca urmare a faptului ca a fost impus de catre Liviu Dragnea drept presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI....