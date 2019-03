”După ce că ești urât, mai ești și prost. Chiparosule!” Teodorovici, reacție INCREDIBILĂ în Parlament Dezbaterile din comisiile reunite de buget finanțe din Camera Deputaților și din Senat au durat, miercuri, mai puțin de o ora, fara sa existe discuții punctuale pe amendamentele opoziției. In schimb, au avut loc mai multe schimburi de replici acide intre putere și opoziție, scrie ProTV. Concret, in timp ce, de exemplu, senatorul PNL Florin Cițu depunea un amendament, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici le-a cerut colegilor sai sa respinga acest amendament și a lansat la adresa lui Cițu mai multe afirmații ironice. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, catre senatorul PNL Florin Cițu:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

