Dupa ce bancile au spus ca nu mai e timp de discutii pe OUG 114, Dragnea le zice sa fie mai putin guralive: Suntem in grafic

Liviu Dragnea a declarat ca o ultima discutie referitoare la OUG 114 va avea loc saptamana viitoare cu reprezentantii companiilor din energie si celor din comunicatii. Liderul PSD a precizata ca asteapta ca premierul sa revina in tara pentru a-i prezenta articolele de modificare a actului normativ.



"Am spus ca in aceasta saptamana vom finaliza discutiile despre sistemul bancar si despre Pilonul II pensii in cadrul Ordonantei 114 si aseara le-am finalizat. Asteptam ca doamna premier sa se intoarca si sa ii prezentam textul articolului, urmand ca saptamana viitoare sa avem o ultima discutie…