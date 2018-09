Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion elvetian a fost atacata de pirati intr un port din Nigeria care au luat ostatici mai multi membri ai echipajului, printre care si un roman. "Nava Glarus, sub pavilion Elvetia, era acostata in portul Harcourt din Nigeria cand a fost atacata de niste indivizi, pe care noi ii numim…

- Un marinar roman a fost rapit alaturi de alți 11 membri ai echipajului unei nave elvețiene atacate de pirați in apele Nigeriei , a anunțat Ministerul de Externe de la Berna. Presa informeaza ca 12 din cei 19 membri ai echipajului au fost rapiti, citeaza Agerpres agențiile de presa internaționale. Autoritatea…

- Un avion a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni. Din primele informații, un pasager, care ar fi roman, este suspect de febra tifoida. Acesta a fost dus la Spitalul „Victor Babeș”, au confirmat Raed Arafat și Sorina Pintea. Este vorba despre o aeronava Turkish Airlines, care a cerut permisiunea…

- Tragedie dubla pentru o mama: și-a pierdut copilul de un an, iar corpul acestuia a fost batjocorit. Poliția a operat trei arestari. Doua asistente medicale de la un spital din Ajangbadi, provincia Lagos, dar și directorul acestei instituții au fost arestați dupa o tragedie cu aspecte horror. Nu numai…

- Criza pe Aeroportul Otopeni, in aceasta dimineața. Mai mulți clienți ai unei companii low cost au aflat, pe ultima suta de metri, ca zborul lor a fost anulat. Conform Romania TV, zborul ar fi fost anulat din cauza ca unui membru al echipajului i s-ar fi facut rau.Nervoși, oamenii și-au exprimat…

- Cu o zi inainte de ceremonia in care urma sa intre in galeria legendelor din UFC, Matt Serra petrecea o seara liniștita intr-un restaurant. Un individ beat facea scandal și apoi a sarit la bataie la...

- Dupa ce un jucator filipinez l-a lovit cu cotul in figura pe un australian, in sfertul al treilea al partidei, la scorul de 48-76, pe teren s-a declansat o bataie generala. Jucatorii celor doua echipe si-au dat pumni si picioare. Dupa ce spiritele s-au calmat, 13 jucatori, noua filipinezi…

- O cisterna încarcata cu combustibil a explodat joi, la o ora de vârf din trafic, provocând moartea a cel puțin 9 persoane, informeaza CNN. Cisterna a intrat într-un autoturism și a luat foc pe un pod aglomerat din Lagos, pe o ruta folosita de cei care lucreaza…