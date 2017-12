Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de Craciun au petrecut-o in familie, alaturi de micuta pe care au adoptat-o in urma cu mai bine de o luna. Dar azi, Dana Nalbaru si sotul ei si-au luat minunile si le-au dus la bunici. Aceasta zi sfanta va ramane in memoria fetitei adoptive a cuplului, pentru ca e cea in care ii cunoaste pe…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- Incredibi, dar adevarat! Imediat dupa ce a ramas gravida, Madalina Ghenea si-a ascuns sarcina! Vedeta a dezvaluit motivul acestei decizii neasteptate abia acum, cand fiica ei a implinit deja opt luni.

- Adela Popescu s-a pozat in aeroport, inainte de plecarea in vacanța alaturi de soțul și baiețelul lor. Vedeta și-a anunțat fanii ca este gata de decolare, insa atenția tuturor a fost atrasa de ținuta vedetei. Anul acesta, Adela Popescu va petrece un altfel de Craciun. Prezentatoarea tv a postat pe Faceboo…

- Cea mai mica dintre fiicele lui Demi Moore, Tallulah, in varsta de 23 de ani, s-a dovedit a fi si cea mai indrazneata dintre ele. Vedeta a postat pe contul ei de instragram o imagine indecenta in care apare alaturi de surorile ei.

- Ioana Maria Moldovan vrea sa se marite pana naște. Prezentatoarea emisiunii “Focus din inima Romaniei”, de la Prima TV – post care duminica, 17 decembrie, implinește 20 de ani de emisie -, urmeaza sa se cunune cu iubitul ei, Marian Galeș, in foarte scurt timp, pentru ca fiul ei sa vina pe lume intr-un…

- Interpreta a uimit pe toata lumea cind in aceasta vara a fost surprinsa cu o burtica de gravida. Chiar daca Natalia nu se afla intr-o relație oficiala, aceasta a ținut sa menționeze ca tatal copilului ei este cel mai bun barbat. Cine este acesta, insa nu se știe. Natalia nu oferit niciun interviu sau…

- Indragita actrita Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Vedeta a vorbit despre felul cum decurge viata ei in acest moment, atat pe plan professional, cat si personal si marturiseste ca este destul de aglomerata uneori, dar sotul ei, Cosmin este foarte grijuliu cu ea si cu relatia…

- Gabriela Cristea, complet nemachiata și cu fetița in brațe. Așa s-a pozat vedeta de 1 Decembrie. Fotografia a primit peste 16.000 de like-uri și admirația tuturor. Gabriela Cristea este o mama și o soție fericita. De cand fetița ei a venit pe lume, viața ei s-a schimbat complet. Cu toate astea, prezentatoarea…

- Andreea Esca (45 de ani) semneaza un text emotionant de 1 Decembrie in care marturiseste ca a ajuns la concluzia ca va avea sfarsitul acrtritei Stela Popescu, facand referire la faptul ca munceste pana la epuizare, si subliniaza problemele Romaniei, mai ales in ceea ce priveste sanatatea si educatia.…

- Rita Ora a implinit 27 de ani si a ales sa le faca un cadou si fanilor ei cu aceasta ocazie. Vedeta s-a pozat intr-o ipostaza provocatoare si a publicat imaginea pe contul ei de Instagram. Peste 500.000 de persoane au dat like.

- "Eram in cel mai bun moment din viata mea profesionala, prezentasem Sanremo, jucasem primul rol principal intr-un film in engleza, ma mutasem la Los Angeles, lucram nonstop, si a aparut ea, minunea mea atat de dorita. Spun minune pentru ca medicii ma asigurasera ca eu nu voi avea copii. Am avut o…

- Selena Gomez are un an plin atat din punct de vedere sentimental, cat si profesioal. Vedeta s-a despartit de The Weekend, s-a impacat cu Justin Bieber, si-a facut un transplant de rinichi, s-a facut blonda pentru prima data, iar la final de an a primit un titlu important din partea Billboard.

- O tanara din showbizul romanesc a devenit mamica unei fetite in mare secret. Aceasta a decis sa faca pubilc marele anunt si a postat o fotografie chiar cu bebelusul pe o retea de socializare.

- Dragos Pascareanu este un bebelus de numai 3 luni, care s-a nascut, pe data de 15 iunie 2017, cu mai multe malformatii grave ale inimii, care ii pun viata in mare pericol. Baietelul este in stare ameliorata, avand numeroase probleme la inima: insuficienta cardiaca, canalul AV forma completa,…

- What's Up a lasat pe toata lumea masca in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a facut publica o fotografie in care tine in brate cu bebelus. Mesajul artistului, dar si felul in care tine in brate micutul i-a bucurat pe multi, iar unii dintre ei s-au grabit sa il felicite. Vestea data de What's Up vine la mai…

- Gabriela Cristea e foarte curajoasa! De cand a devenit mamica, vedeta este si mai activa pe retelele de socializare, unde posteaza mereu fotografii cu ea si cu micuta. Recent, prezentatoarea a s-a pozat nemachiata, inainte de a o alapta pe bebelusa Victoria Bella Margot, iar fanii brunetei au reactionat…

- Anda Adam a vorbit despre cea de-a doua sarcina in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune. Anda Adam, care este casatorita cu Sorin , a vorbit despre cea de-a doua sarcina. Cantareața este mamica unei fetițe, Evelin, care a venit pe lume in luna noiembrie a anului 2015 . Vedeta a marturisit,…

- O cantareata de la noi si-a facut curaj si, in cadrul unui interviu acordat recent, a dezvaluit momentele nefericite din viata ei pana sa-l cunoasca pe actualul sot. Vedeta a vorbit atat despre relatia cu tatal ei pe care a fost nevoita sa o tina ascunsa, dar si despre neputinta de a avea un copil.

- Razvan și Nicoleta, doi tineri proaspat casatoriți, din Targu-Jiu, credeau ca au toata viata inainte ca sa-și traiasca frumoasa poveste de dragoste. Pentru mulți reprezentau un exemplu de familie, iar de aproape un an erau parinți. Din pacate, totul s-a spulberat intr-o singura clipa, marți…

- De luni bune, Iulia Vantur a stat mai mult peste hotare, in India. Dincolo de iubirea pentru cultura acestei tari, dar si de dorinta de a-si construi acolo o cariera de succes in muzica, pe fosta prezentatoare TV o leaga de acele meleaguri si relatia cu faimosul actor bollywoodian Salman Khan. Zilele…

- De cand Victoria a aparut in viața sa, Gabriela Cristea se dedica 100% timpului petrecut cu fiica sa și abia se poate dezlipi de cea mica. Vedeta a pozat o fotografia din noua sa viața, cea de mamica.

- Simona Gherghe a pasit emotionata, in platoul emisiunii pe care a prezentat-o ani la randul. Vedeta a facut o scurta vizita colegilor sai, dar si Mirelei Vaida, cea care i-a luat locul in emisiune si a vorbit despre noua ei viata. Aceea de mamica. Prezentatoarea TV a afisat o silueta extrem de subtire…

- Are doar 22 de ani, dar e deja celebra in publicatiile mondene. Dupa ce a avut o relatie cu rapperul Tyga, Demi Rose a devenit una dintre cele mai urmarite vedete, iar asta se datoreaza imaginilor in costum de baie pe care le publica constant.

- Fetita Simonei Gherghe a devenit in acest weekend crestina, iar evenimentul, desi a fost unul restrans, i-a facut pe cei doi parinti cei mai fericiti oameni. Prezentatoare TV a publicat imagini nemaivazute de la botez si se lauda cu o silueta de invidiat.