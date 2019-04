După ce a suferit un accident la „Asia Expres”, Oase și-a surprins colegii. „Mi-am jucat ultima carte aici” In ediția de duminica seara, 31 martie, misiunile pentru imunitate au fost extrem de dificile, iar drumurile catre acestea au fost presarat cu multe capcane, care puteau descuraja pe oricine. Cu toate acestea, concurenții au dat tot ce au avut mai bun din ei și au rezistat exemplar. In ediția de duminica seara , perechile ramase in competiție au luptat pentru imunitate, iar echipa caștigatoare, cea a lui Oase și CRBL. „M-am bucurat ca am ajuns pentru ca a fost un drum foarte lung și chiar vrei sa ajungi la destinație ca sa termini odata cursa, macar pana in momentul respectiv”, a povestit Bogdan,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

