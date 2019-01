Stiri pe aceeasi tema

- Un fost director adjunct al Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Albaa fost achitat pentru infractiuni de coruptie, iar un medic veterinar si un fermier au primit inchisoare cu suspendare. Decizia a fost pronuntata vineri, 18 ianuarie 2019, la Tribunalul Alba.

- Achitare și condamnari la inchisoare cu suspendare pentru cei trei inculapți in dosarul oilor fantoma. Decizia a fost luata de magistrații Tribunalului Alba, vineri, 18 ianuarie. Florian Farcaș, fost director adjunct al OJFIR Alba, a fost achitat pentru infracțiunile de complicitate la folosire sau…

- Primarul comunei Lupsa, Danuț Barzan, a obtinut achitarea din punct de vedere penal in dosarul in care este judecat pentru conflict de interese. Judecatoria Campeni a decis ca fapta edilului de la Lupsa nu prezinta un pericol social suficient ca sa fie pedepsita si a hotarat achitarea acestuia.Edilul…

- Incercarea de evadare din inchisoare a tanarului albaiulian Mihai Pandelea, condamnat definitiv la 25 de ani, 10 luni și 20 de zile de inchisoare pentru ca a ucis o femeie intr-un apartament, a fost pedepsita de Judecatoria Aiud cu o suplimentare de pedeapsa cu 6 luni. Adaugandu-se condamnarile pentru…

- Barbatul din comuna Lupsa retinut de politisti pentru ca si-a agresat tatal, va fi cercetat in stare de arest preventiv. La data de 12 decembrie 2018, barbatul de 27 de ani, din Valea Holdorii, comuna Lupsa, retinut de politisti pentru violenta in familie, a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Magistrații Curții de Apel București l-au achitat, marți, pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanța la șapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare și spalare de bani. Decizia este definitiva.Magistrații Curții de Apel ...

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in dosarul fostului presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia a fost amanata de patru ori.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care doi politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia, acuzati de luare de mita, au fost condamnati in prima instanta la cate doi ani de inchisoare cu suspendare. Noul termen a fost stabilit pentru data de 29 noiembrie.…