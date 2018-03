Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a lui Andre Gheorghe, Petruta Gheorghe, a povestit ultima discutie pe care a avut-o cu jurnalistul, cu doar cateva ore inainte sa moara. De asemenea, a precizat ca nu stia ca acesta sa fi avut probleme de sanatate, dar in acelasi timp spune ca i-au lipsit controalele periodice.

- Plecarea de pe aceasta lume a lui Andrei Gheorghe a lasat cate un gol in sufletul celor care l-au iubit și l-au apreciat. Petruța, fosta soție a jurnalistului, se numara printre persoanele care sufera enorm, mai ales ca ei au ramas prieteni dupa divorț. In cadrul unui interviu emoționant, cea care i-a…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a declarat ca nu stia ca omul de radio sa fi avut probleme de sanatate, dar ca, acesta nu isi facea controalele medicale periodice, precizand ca a vorbit cu el chiar cu o seara inainte ca jurnalistul sa-si gaseasca...

- Locuitorii din trei județe ale Romaniei au avut parte de o experiența inedita astazi! Cand au privit zapada, ei au observat ca aceasta nu era alba, ci avea nuanțe de portocaliu. Unii dintre oameni au imortalizat neaua colorata cu portocaliu, iar imaginile fac furori pe rețelele de socializare. Meteorologii…

- Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a fost operata de urgența intr-o clinica din Austria. O problema mai veche s-a acutizat și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala. Din fericire, pacienta se simte foarte bine și se recupereaza rapid! Operația la picior ar fi fost facuta in urma unor probleme…

- Narcisa Guta se rasfata mai mult ca niciodata! "Razboinica lui Guta" viziteaza cat poate de des saloanele de intretinere si infrumusetare, acolo unde are grija sa se fotografieze intotdeauna.

- La plecarea de la Inalta Curte, cu cateva minute dupa ora 17, Liviu Dragnea a ales sa nu comenteze foarte mult referitor la demersul facut in instanta de catre Bombonica Prodana. Intrebat in legatura cu decizia luata de fosta sa sotie, in dosarul DGASPC Teleorman, si anume aceea de a achita prejudiciul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, la ieșirea de la ICCJ in dosarul in care este judecat alaturi de fosta soție, Bombonica Prodana, ca a aflat in aceasta dimineața despre decizia acesteia de a-și plati prejudiciul din dosar.”Am aflat in aceasta dimineața”, a raspuns sec, Liviu Dragnea.…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…

- Ce mult a slabit Narcisa Guța. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare total schimbata, mai ales ca in ultima perioada și-a facut mai multe intervenții estetice. Narcisa Guta este foarte mandra de felul in care arata acum, mai ales ca a slabit vizibil,…

- Rezultatul necropsiei lui Alexandru Țuțulica a aparut. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, cauza morții tanarului ar fi asfixierea, cauzata de un edem pulmonar. Alexandru Țuțulica, un tanar de 28 de ani, a murit dupa ce a fost abandonat pe marginea șoselei de catre prietenii sai. Ionuț, șoferul…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a adus pe lume o fetița, in urma cu o luna. Pentru ca nu s-au scris foarte multe despre sarcina vedetei, au existat voci care au spus ca bruneta a apelat la o mama surogat. Nici vorba de așa ceva, spune artista. Fosta membra a trupei […] The post…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- In urma cu cateva zile, cantaretul de manele ar fi renuntat la relatia pe care a avut-o alaturi de Cristina. Evident, Nicolae Guta si-a schimbat imediat starea relationala pe retelele de socializare.

- Melanie Griffith, fosta soție a lui Antonio Banderas, este de nerecunoscut. Celebra actrița nu mai seamana cu diva care stralucea la brațul lui Antonio Banderas, ea marturisind ca a fost supusa recent unei intervenții chirurgicale care i-a schimbat infațișarea. ”Am fost supusa unei interventii chirurgicale…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Procurorii au reusit, joi, sa o audieze pe tanara de 28 de ani care l-a impuscat pe politistul din Olt. Fata le-a spus ca totul a fost o joaca si ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat. Iubitul ei este acum in coma profunda la spitalul din Craiova. (VEZI SI: EXCLUSIV. Primele imagini cu politistul din…

- Familia celebrului manelist Nicolae Guța trece prin clipe grele. Daca in ultimul timp, Nicolae s-a dovedit a fi ținta ghinioanelor de tot felul, nici fiica sa, Nicoleta, nu se bucura de o viața mai liniștita. De curand, aceasta a primit o veste care a afectat-o foarte mult.

- Noua iubita a lui Bogdan Ionescu seamana izbitor cu Elena Basescu, fosta lui sotie Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in toamna anului 2016 lasand in urma o casnicie de patru ani si doi copii, un baiat si o fetita. Dupa despartire, cei doi si-au regasit alinarea in bratele altor parteneri.…

- Conducerea IPJ Dambovita a dispus, joi, verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, dar nu au fost luate masuri concrete.

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita a dispus efectuarea de verificari cu privire la aspectele sesizate in spatiul public, dupa ce fosta sotie si rudele femeii ucise la coafor spun ca au depus plangeri pe numele militarului, insa acestea nu figureaza in nicio evidenta.

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Un barbat de 43 de ani susține ca e harțuit și urmarit la fiecare pas de fosta lui soție. Deși, spune el, i-ar fi oferit tot ce și-ar dori orice om: vila de 100.000 de euro, mașini scumpe și doi copii, femeia nu ar fi fost mulțumita.

- Fiica Mihaelei Borcea și-a aniversat ziua numelui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini in care apare alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. Miercuri, 17 februarie, a fost ziua Sfantului Anton iar Mihaela Borcea si-a sarbatorit fiica.…

- Luana Ibacka a lansat prietenilor o prvocare! Fosta sotie a lui Cabral le-a cerut prietenilor sa o urmeze si sa posteze fotografii cu ei imbracati in costum de baie. A dat startul chiar ea si trebuie sa recunoastem ca nu arata deloc rau la 50 de ani!

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- La varsta cand altii devin bunici, pastorul Lazlo Tokes are deja doua casnicii la activ, iar acum o luna i s-a nascut al cincilea copil. Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea…