Dupa ce a renuntat la majorarea taxelor pe carburanti, guvernul francez ar putea reintroduce impozitul "pe patrimoniu"

Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul pe patrimoniu, cunoscut in Franta sub denumirea ISF si care viza intregul patrimoniu al unei persoane, a fost transformat anul trecut intr-un impozit care vizeaza doar patrimoniul imobiliar. In consecinta, cei care detin portofolii mari de actiuni vor fi exonerati, ceea ce a fost descris…

- Guvernul din Franta a suspendat majorarea taxelor pentru carburanti pentru a calma spiritele din tara. In pofida anunțului, membrii miscarii ”Vestele galbene” au anuntat ca vor continua protestele, intrucat este vorba doar despre un moratoriu.

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…

- "Christophe Castaner (ministrul de interne) a evocat starea de urgenta. La aceasta ora se desfasoara o reuniune cu presedintele Republicii, cu premierul (Edouard Philippe) si ministrul de interne pentru a face mai intai bilantul zilei de ieri (sambata) si a se vedea ce masuri ar trebui luate pentru…

- Aproximativ 13.000 de persoane s-au adunat luni dimineata in 358 de locuri, potrivit politiei, dupa ce sambata au fost 290.000, in peste 2.000 de locuri.In weekend, indoliat de moartea unei femei ”vesta galbena” lovita de o automobilista, 183 de persoane au fost plasate in arest preventiv,…

- Purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, a deplans miercuri lipsa de 'decenta elementara' din partea lui Donald Trump, dupa atacurile lansate de presedintele american pe Twitter impotriva Frantei marti, cand aceasta comemora 3 ani de la atentatele de la Saint-Denis si Paris,…

- Germania si Franta trebuie sa gaseasca un compromis necesar pentru a finaliza Uniunea Pietelor de Capital (CMU) si o integrare deplina si sustenabila a pietelor bancare, pentru a proteja zona euro de viitoare crize, a afirmat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat…