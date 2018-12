Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca platile efectuate în timpul campaniei din 2016 pentru doua femei pentru ca ele sa pastreze tacerea asupra legaturii despre care ele au sustinut ca au avut-o cu el nu au avut nimic ilegal.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit miercuri sa aiba o intalnire cu Donald Trump, in contextul in care presedintele american a sugerat ca ar putea fi luata o actiune militara impotriva liderului de la Caracas, potrivit dpa, potrivit Agerpres. "Sunt pregatit sa discut deschis despre…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat miercuri sprijinul pentru o solutie a doua state, fiind primul indiciu ca sustine solutia acceptata la nivel international pentru conflictul israeliano-palestinian, relateaza dpa. "Sunt de acord cu solutia a doua state", a spus Trump in…

- Presedintele american Donald Trump a lansat marti, de la tribuna Natiunilor Unite, un apel catre comunitatea internationala pentru a 'izola regimul iranian', denuntand 'dictatura corupta' aflata la putere la Teheran, transmit AFP si Reuters. ''Noi nu putem permite principalului…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni startul saptamanii la Adunarea Generala a ONU din New York cu o reuniune la nivel inalt pe tema problemei globale a drogurilor, relateaza DPA preluata de Agerpres. SUA au cerut statelor sa intreprinda masuri pentru a combate abuzul de droguri, inclusiv…

- Aproape 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati in aceasta saptamana la New York pentru Adunarea Generala a ONU, o reuniune anuala unde se discuta marile probleme ale lumii, se negociaza acorduri in culise si apar deseori puncte de vedere divergente, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Toate…