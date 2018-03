Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un a efectuat in China, prima sa vizita oficiala intr-o țara straina de la preluarea conducerii Coreei de Nord . La intalnirile cu Xi Jinping, Kim a fost insoțit de soția sa, Ri Sol-ju, care a impresionat prin ținutele alese pentru cele trei apariții de la care au fost facute publice fotografii.…

- Premierul Japoniei a apreciat disponibilitatea Coreei de Nord de a se angaja in dialog si a subliniat pozitia guvernului sau in raport cu Phenianul, care vizeaza incheierea programelor nucleare si cu rachete balistice intr-un mod complet si ireversibil. Presa nord-coreeana a anuntat miercuri ca liderul…

- SUMARUl DIMINEȚII, 28 martie. Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 28 martie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Alunecare de teren masiva in Vrancea ! O alunecare de teren afecteaza doua commune din Vrancea: Jitia…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un și omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Beijing, in cadrul primei calatorii in strainatate a lui Kim de la preluarea puterii. Acesta a fost insotit de soția sa.

- Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011. Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita "camaraderiei si responsabilitatii morale" fata de China.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- Coreea de Sud a informat marti ca monitorizeaza cu atentie evenimentele care au loc in China, dupa ce surse diplomatice au declarat ca un inalt oficial nord-coreean se afla intr-o vizita la Beijing. Exista informatii neconfirmate ca ar fi vorba despre Kim Jong-un, dictatorul Coreei de Nord, scrie Reuters.

- Un tren provenind din Coreea de Nord ar fi sosit luni la Beijing, potrivit agentiei japoneze de stiri Kyodo, care sugereaza venirea unui oficial de rang inalt in China si care ar putea sa fie liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza AFP.

- Michael Schumacher s-a lovit la cap, de o stanca, si a avut nevoie de doua operatii pe creier. De atunci, nici o informatie despre starea sa de sanatate nu a mai fost facuta publica. Michael Schumacher, fotografia de 1,1 milioane de euro. POLITIA ancheteaza CAZUL "Ce va pot spune este…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, afirma intr-o postare pe Facebook ca a primit o scrisoare pe e-mail din partea lui Bogdan Glavan, consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, in care i se recomanda sa nu voteze inițiativa legislativa a senatorului PNL, Daniel Zamfir, cu privire la plafonarea dobanzilor…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.Intr-un…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa DNA la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. La RTV s-a facut promisiunea, miercuri seara, ca fotografia va fi facuta publica in zilele urmatoare.Jurnalistul Ion Cristoiu…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de ani, a declarat ca este convins ca presedintele rus Vladimir Putin este responsabil, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Novichok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit. "Faptul…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Cu cateva luni inainte de a muri, Hawking a facut una dintre cele mai importante predicții ale sale despre soarta Pamantului. STEPHEN HAWKING A MURIT. Stephen Hawking, cunoscutul astrofizician, a facut publica o predictie apocaliptica despre Pamant, avertizand ca planeta…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a indemnat Coreea de Nord sa intreprinda actiuni "concrete" spre denuclearizare in Peninsula Coreea, marti in timpul unei intalniri cu seful serviciilor de informatii sud-coreene, Suh

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Dintre cei aproximativ 3.000 de parlamentari, doar doi au votat impotriva si trei s-au abtinut. Este primul amendament adus Constitutiei Chinei in ultimii 14 ani. Membrii Partidului Comunist care au participat la sesiunea parlamentara de la Beijing au sustinut ca aceasta masura a fost solicitata…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Mohamed Salah a donat bani pentru un spital din Cairo. Atacantul face furori la FC Liverpool. Atacantul egiptean Mohamed Salah, care joaca la echipa engleza Liverpool, a donat suma de 12 milioane de lire egiptene (aproape 500.000 de lire sterline) spitalului de copii 57357 din Cairo, relateaza cotidianul…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

- Andreea Mantea si fiul ei, David, au petrecut clipe frumoase unul alaturi de celalalt. Cei doi s-au bucurat de zapada de afara, iar bruneta i-a aratat micutului lui Cristi Mitrea cat de mult il iubeste.

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Situatia acestui oras sud-african lovit de seceta este doar un exemplu extrem al problemei asupra careia experti in domeniu au avertizat de foarte mult timp – deficitul de apa. In pofida faptului ca apa acopera 70% din suprafata Pamantului, apa si in special apa potabila nu are rezerve din abundenta…

- Serviciile secrete din SUA: Rusia vrea sa se implice in alegerile parțiale americane din 2018. Rusia va incerca sa se implice in algerile parțiale americane de anul acesta și va continua campania de raspandire a știrilor false dusa impotriva sua și a aliaților sai, arata datele unui raport al serviciilor…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Caroline Wozniacki, caștigatoarea de la Australian Open și noul numar 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasa la Sankt Petersburg, turneul pe cae il joaca in aceasta saptamana. Organizatorii turneului din Rusia au premiat-o pe Wozniacki intr-o ceremonie asemanatoare cu cea de care a avut…

- "In ceea ce priveste prezenta, exista in continuare nemultumirea care persista din sesiunea trecuta ca multi colegi de-ai nostri s-au obisnuit sa nu vina la vot. Eu le-am spus si colegilor mei din Senat, si colegilor din Camera, n-o fac deloc cu rautate, am cerut celor care lucreaza la grupul parlamentar…

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Inceputul de an 2018 ne arata tot mai mult alunecarea lumii asa cum o stim de la normativismul minimal al dreptului international si respectarea regulilor angajarii spre un joc tot mai periculos de Mare Putere, la realismul dur si pur in care ambitiile si revizionismul Rusiei lui Putin converg cu aparitia

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Dan Negru se intalnește adesea cu tanarul Florin in intersecția de la Piața Unirii din București. Faimosul prezentator TV este, probabil, printre puținii șoferi care se opresc sa stea de vorba cu el. Baiatul vinde ștergatoare de parbriz șoferilor opriți la semafor pentru a caștiga bani pentru familia…

- Rusia a lansat campanii de dezinformare in mai multe țari din Uniunea Europeana. Acuzația a fost facuta de comisarul european pentru securitate, Julian King, in timpul unor dezbateri in fața europarlamentarilor la Strasbourg.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american Donald Trump, printr-un apel telefonic, marti, ca detensionarea situatiei din Peninsula Coreea, obtinuta cu greu, trebuie pastrata, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

