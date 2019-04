Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la Digi 24, ca Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist Gheorghe Ursu, i-a fost student și ca îi împartașise "cu mare frica” tragedia prin care trecea familia sa. Numai ca Andrei Ursu neaga ca l-a cunoscut vreodata…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, recunoaște ca nu l-a cunoscut pe fiul disidentului Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, și da vina pe „o regretabila confuzie”. Joi seara, la Digi24, președintele ALDE declarase ca Andrei Ursu i-a fost student și ca ii impartașise „cu mare frica” tragedia prin…

- Istoricul Madalin Hodor, cercetator CNSAS, spune ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut ”peste rand” dosarul tatalui sau adoptiv, Amedeo Lazarescu. ”Normal ca il vreți peste rand, ca nu o sa stați ca restul foștilor deținuți politici care vin dupa ce au mers noaptea intreaga cu…

- Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist Gheorghe Ursu, alaturi de 11 personalitați, i-au trimis procurorului general Augustin Lazar o scrisoare deschisa in care il intreaba de ce lipsesc din dosarul Revoluției, trimis recent la instanța, tocmai securiștii care au tras in mulțime in decembrie…