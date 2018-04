Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 11 ani de ancheta si judecata, pe fond si in apel, dosarul ”Gazeta” a fost solutionat. Pe 20 decembrie 2017, Curtea de Apel Galati a decis achitarea tuturor inculpatilor. Pe nedrept evenimentul judiciar a fost trecut sub tacere, avand in vedere implicatiile acestui caz asupra libertatii presei…

- Am participat la o dezbatere pe tema coruptiei, invitatie lansata de catre Roxana Dascalu, PR-ul campaniei Macovei. La eveniment a fost prezent si judecatorul Cristi Vasilica Danilet, omniprezent la astfel de dezbateri cu iz politic. Am avut onoarea sa-l am in fata si pe George Soros care a luat forma…

- Unul dintre cele mai neproductive proiecte din judet este cu siguranta Judecatoria Beclean. Desi lucrarile la noul sediu al judecatoriei au inceput in 2011, dupa mai bine de 6 ani, cladirea este gata doar in proportie de 27%. Aceasta a inghitit deja mai bine de 5 milioane de lei, adica peste un milion…

- Sapatamana trecuta, fosta șefa a Serviciului Financiar din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud (ITM BN), Virginia Platon-Georgița, a fost gasita Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ, din cauza unor documente aferente unui contract de vanzare-cumparare…

- Intr-un material publicat la sfarsitul lunii noiembrie 2016, intitulat ”Revolutie falsa, revolutionari falsi si bani publici cheltuiti cu nemiluita”, demonstram faptul ca ceea ce s-a intamplat legat de evenimentele din Decembrie 1989, a constituit cea mai mare dezinformare si minciuna din istoria Romaniei…

- Din dosarul Corneliei Baciu, care a fost trimisa in judecata in 2015 deoarece ar fi constituit un grup infractional organizat ce ar fi contractat prin interpusi credite false, reiese faptul ca au existat si persoane care au contractat credite pentru ele insele, principala inculpata din acest dosar ajuntandu-le…

- Licitatia pentru acordul cadru prin care se vor achizitiona ambulante va mai avea de asteptat, cel putin anul acesta, chiar daca parcurile autor ale Serviciilor de Ambulanta Judetene sunt pline de masini bune de casat. La sfarsitul anului 2016, cand a fost lansata aceasta aceasta licitatie, IGSU a trebuit…

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare legea care contractele de acces pe proprietatea publica sau privata ale operatorilor de date se vor transmite catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Autoritatea este o falanga a SRI iar o mare parte dintre…

- Ioan Rus, supranumit ”liderul de odinioara al Grupului de la Cluj”, grup ce reprezinta o radacina securista la vedere in politica actuala este cunoscut pentru faptul ca influenteaza (manipuleaza, spun eu) de ani buni manevrele statului roman, impins de la spate de George Maior, fratiorul de loja masonica.…

- Parlamentarii PSD, UDMR, PNL si PMP au depus luni, 12 martie un nou proiect de lege. Acesta prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de Consilii Judetene sa beneficieze de pensii speciale din bugetul local, dupa modelul senatorilor si deputatilor, datorita faptului ca pensiile…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost lovit pe DN 17, langa benzinaria Ozana aflata la intrarea in orașul Beclean, de un camion și a decedat. Șoferul camionului, un barbat de 62 de ani din Timișoara, era sub influența alcoolului. Se pare ca barbatul de 68 de ani se afla pe marginea drumului, iar…

- Imediat dupa ce Doina Pana a demisionat, zice-se din motive de sanatate, in luna ianuarie anul acesta din functia de ministru al Apelor si Padurilor, cei din sectorul forestier din Romania, prin „gura” lui Catalin Tobescu, care este printre altele si administrator al Fordaq Romania – Comunitatea Forestierilor,…

- Fostul sef al Garzii Forestiere Cluj, Istrate Stetco, a fost destituit de premierul Viorica Dancila din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor, dupa aproximativ un an de zile de la numirea lui in functie. In locul lui a fost pus in post un profesor de la USAMV Cluj, Ilie Covrig,…

- Omul de afaceri Ioan Moldovan, care s-a aflat ani de zile in topul celor mai bogati romani, s-a apucat de vandut tot ce tine de turism. Acesta a scos la vanzare toate cele trei hoteluri ale sale, pentru care cere exorbitanta suma de 24 de milioane de euro. Ioan Moldovan a inceput anul cu stangul. Chiar…

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- Unui tanar din Singeorz Bai i-a fost schimbata masura preventiva, din control judiciar in arest la domiciliu. Tanarul avea deja un dosar penal pentru ultraj si s-a mai ales cu unul, de data aceasta el fiind acuzat de lovire si amenintare. Potrivit IPJ BN, la data de 9 februarie a.c., poliția a fost…

- Tribunalul Bistrita-Nasaud a pronuntat sentinta in dosarul medicului Gheorghe Dinica, acuzat de luare de mita, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase, abuz in serviciu, fals intelectual, acesta primind o pedeapsa cu suspendare, asa cum…

- Scandal mare in sanul Federatiei Romane de Judo, dupa ce oficialii au aflat, in urma cu 3 saptamani abia, ca antrenorul de judo bistritean Vasile Bodea a fost condamnat pentru proxenetism, inca din 2016, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In 2011, anul in care au inceput problemele penale pentru…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- Nu la mult timp dupa lovitura militara de stat din decembrie 1989 si pe meleagurile judetului Bistrita-Nasaud, ca de altfel in toata tara, si-au facut aparitia asa-zisi investitori straini, chipurile mari oameni de afaceri si dornici sa investeasca si sa aduca bunastarea pe aceste meleaguri. Dezamagirea…

- Trei localitați din județul Bistrița-Nasaud nu au medic de familie, releva un document prezentat de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud (DSP BN), in ședința Colegiului Prefectural care a avut loc miercuri. In total, in județ funcționeaza peste 140 de cabinete de medici de familie și puncte…

- Situatie foarte ciudata in dosarul IPJ Gate, in care sunt trimisi in judecata Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Roberto Hasnas – fostul sef al Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, alaturi de alte patru persoane, pentru infractiuni…

- Ioan Moldovan, unul dintre cei mai imprtanti jucatori de pe piata carnii nu pare sa mai poata sa faca fata competitiei, care apeleaza la rebranding si alte artificii care sa-si vanda produsele. Investitorul a fost nevoit sa concedieze jumatate dintre angajatii sai de la abatorul din Sieu Magherus. …

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Este o decizie așteptata de mult timp de opinia publica, ca Armata Romana, sa revina la obligativitatea purtarii uniformei de oraș și de serviciu in spațiul public. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anulat ordinul care le permitea militarilor sa vina și sa plece de la locurile de munca imbracați…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu aproximativ o jumatate de ora, la pasarela din Beclean. Un sofer aflat la volanul unui Mercedes, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, aterizand pur si simplu in curtea statiei peco din apropiere.…

- Modificarile aduse Legilor Justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Ulterior dezbaterii, au urmat…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Fostul patron al U Cluj, Florian Walter, se afla in spatele unei afaceri de aproximativ 140 de milioane de euro prin care se vor gestiona deseurile din judetul Suceava. Contractul respectiv a fost incheiat prin firma Romprest Energy SRL pe o perioada de 25 de ani. Singurul actionariat al firmei este…

- DMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA (ABAST) a deschis procese impotriva a sute de angajati pentru recuperarea unor plati presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, angajatii nemultumiti de aceasta situatie pregatesc o greva de proportii.…

- Ingrid Mocanu, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor a vorbit despre dosarul in care DNA o acuza de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu supraevaluarea unui teren din centrul Bucurestiului. Aceasta a dezvaluit care au fost lucrurile pe care s-au bazat…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Joi dimineața polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. La data de 1 februarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Magistrații Curții Constituționale au discutat marți ore bune sesizarile pe care le-au primit pe Legile Justiției si au luat și o prima decizie. Astfel, ei au declarat constituționala inființarea secției care investigheaza infracțiunile comise de magistrați. Apariția unei astfel de secții spulbera manipularea…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Nasaud au sarbatorit marti, in avans, intr-un mod inedit, implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Astfel, sute de elevi au reconstituit, printr-un flash mob, drapelul Romaniei, iar pe margine dascalii s-au prins in Hora Unirii. A fost doar…

- O echipa formata din politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si elevi ai Colegiului Silvic "Transilvania" Nasaud, continua activitatile de informare pe tema prevenirii delictelor silvice, punandu-se accent pe riscurile asociate taierilor ilegale de arbori. Activitatile…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a postat pe pagina lui de socializare facebook, ca asistenta Vioricai Dancila, este una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv de catre Liviu Dragnea. „Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observație foarte interesanta. O reproduc…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Chiar daca victimele susțin ca au fost agresate inclusiv de polițistul și luptatorul MMA Tudor Prian, reprezentanții IPJ Cluj au transmis ca, din contra, Prian a incercat sa aplaneze conflictul, fara a agresa vreo persoana. ”Referitor la articolul publicat, va comunicam faptul ca au fost dispuse verificari…

- Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind frații Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj. Incidentul s-a petrecut aseara pe Piezișa, in…

- Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind frații Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj. Incidentul s-a petrecut aseara pe Piezișa, in…

- In a doua zi din 2018, un tanar din Bistrita si un altul din Sibiu s-au ales cu dosare penale, ambii fiind prinsi la volan fara a detine permise de conducere. Mai mult, bistriteanul era si baut, iar autoturismul pe care il conducea era neinmatriculat. Probleme are insa si o tanara din Rebrisoara, care…