Dupa ce a convins 300 de primarii si companii sa foloseasca o aplicatie de managementul documentelor, liderul IT-ului romanesc pregateste Smart City si e-Guvernare

Stiri pe aceeasi tema

- și managementul documentelor Zitec, lider pe piața de IT din Romania, specializat in dezvoltarea de soluții, servicii și produse tehnologice personalizate, anunța ca aplicația de registratura și managementul documentelor Regista este folosita in prezent de 7000 de utilizatori din peste 300 de instituții…

- Ministerul Justitiei urmeaza sa publice, marti, cele doua rapoarte ale Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) privind Romania. Pe 4 iulie, ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat GRECO faptul ca Guvernul a autorizat publicarea celor doua rapoarte privind Romania, pe data de 9 iulie, ora…

- Doua contracte de finantare cu fonduri europene, in valoare totala eligibila de peste 74,11 milioane de lei, au fost semnate astazi, 28 iunie, de viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. „Avem nevoie de orase verzi, cu aer curat, zgomot redus…

- Aplicatia de e-hailing Yango, parte a grupului Yandex, a fost lansata joi in Bucuresti, tara noastra fiind a cincea din Uniunea Europeana unde acest serviciu este disponibil. Aplicatia opereaza in prezent in 16 tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, iar, in UE, a fost deja lansata…

- Procesul de elaborare a politicilor publice a devenit din ce în ce mai imprevizibil, ceea ce afecteaza mediul de afaceri, se arata într-un raport al Comisiei Europene. Aceasta da de înțeles ca evaluarea impactului masurilor luate se face „de ochii lumii”, fara a fi de calitate.…

- Romania are una dintre cele mai mici datorii publice guvernamentale din Uniunea Europeana si una dintre cele mai mari cresteri economice din UE, motiv pentru care va continua sa aplice programul de guvernare al PSD si sa consolideze investitiile cu fonduri europene, a declarat premierul Viorica Dancila…

- Recomandari de tara facute de Comisia Europeana pentru Romania Foto arhiva România trebuie sa ia masuri pentru corectarea abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu, sa consolideze colectarea impozitelor si sa stabileasca un salariu minim pe baza unor criterii obiective.…

- In cadrul evenimentului, Klaus Iohannis a lansat atacuri in rafala la adresa PSD. ”Trebuie sa mergem la cauza prost intelesului nationalism al PSD-ului. Multi romani, un pic prea multi, s-au hotarat sa lucreze in alta tara europeana. Speram sa se intoarca cat mai multi dintre ei. Avem de-a…