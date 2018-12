Dupa ce a amanat votul crucial pe Brexit, May se intalneste azi cu mai multi lideri europeni

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigură că acordul va primi un vot negativ din partea deputaţilor,…

- Aproape sigura ca acordul va primi un vot negativ din partea deputatilor, sefa guvernului a luat luni decizia de a amana sine die votul prevazut marti in Camera Comunelor, pentru a avea o noua runda de discutii cu omologii sai europeni.Ea va discuta in cursul diminetii cu omologul sau olandez Mark…

- Premierul britanic Theresa May va efectua marti o vizita oficiala in Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura intelegerea privind Brexit, la o zi dupa ce aceasta a confirmat decizia de amanare a votului parlamentar pe tema Acordului de iesire din UE, relateaza France 24, relateaza Mediafax.Theresa…

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigura ca acordul va primi un vot negativ din partea deputatilor, sefa guvernului…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului, in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniune, incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European,…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…