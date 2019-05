Dupa ce a ajuns la Bucuresti, Radu Mazare a fost dus la Rahova

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, care momentan se afla intr-o inchisoare din Madagascar si urmeaza sa fie extradat in Romania, in cursul zilei de luni, 20 mai, a cerut familiei sa-i aduca reviste din tara si carti in arest. Acesta este tinut in conditiile deosebit de grele impreuna cu alte 42 de persoane in inchisoare.…

- Ministrul de Externe susține, dupa ce consulul onorific al Madagascarului la București a declarat ca MAE știa inainte de arestarea lui Radu Mazare ca autoritațile din Madagascar sunt pregatite de extradare, ca discuția pe care o invoca oficialul este anterioara condamnarii. Teodor Meleșcanu spune…

- Consulul onorific al Madagascarului în România, Serge Rameau, a declarat, într-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare în România poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București

- E clar ca Gica Popescu va fi executat silit pentru o datorie la banca, scrie prosport.ro. „Gica Popescu, consilierul onorific al Vioricai Dancila si omul responsabil cu buna organizare a EURO 2020 in Bucuresti, a dat, din nou, de probleme: va fi executat silit de o banca de la care s-a imprumutat…

- Grupul de restaurante City Grill a anuntat, joi, ca redeschide in 1 Mai fosta berarie artizanala Becker Brau, operata de Hanu’ Berarilor, o investitie de peste 500.000 euro. Investiţia ar aduce astfel o contribuţie la dezvoltarea unui nou pol gastronomic în Capitală, în…

- La sosirea sa in Romania, vineri, 31 mai 2019, papa Francisc va fi intampinat la aeroportul Bucuresti – Otopeni de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis: au anuntat zilele trecute surse din Administratia Prezidentiala preluate de Agerpres. Sosirea pontifului este programata la ora 12.00. Acelasi gest…

- Aflat in perspectiva desfașurarii unui mega-miting național al taximetriștilor la București, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a intalnit cu reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania – COTAR. Iar dialogul a reușit sa opreasca, temporar, organizarea…

- Donald Trump este foarte interesat de ceea ce se intampla in Romania și a decis sa iși trimita un om de incredere pentru a face o analiza completa. Astfel, in urmatoarele zile, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania in perioada 2001-2004, Michael Guest, va ateriza la București.Diplomatul…