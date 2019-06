Dupa cazul Sorina, Parlamentul dezbate de urgenta Legea Adoptiilor, care prevede bani pentru noii parinti

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca Guvernul a trimis Parlamentului un nou proiect de lege a adoptiilor, in care se incurajeaza adoptia nationala, potrivit Agerpres. "Noi avem o noua propunere de lege a adoptiei. Vrem sa incurajam adoptia si la persoanele care nu au o situatie…

- PSD a anuntat, luni, prin vocea deputatului Lia Olguta Vasilescum, fost ministru al Muncii, ca legea adoptiei, data anul trecut de Guvern si trimisa spre dezbatere Parlamentului, care era blocata la Camera Deputatilor, va fi dezbatuta si votata, in regim de urgenta, miercuri, pe final de sesiune parlamentara.…

- Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) solicita Parlamentului sa nu adopte legea dialogului social în graba, fara o ampla consultare cu toate parțile implicate. Coaliția critica mai multe amendamente din lege, considerând ca încalca principiul Organizației Internaționale…

- Doi deputați PSD au depus in Parlament o propunere legislativa care prevede ca permisul de conducere eliberat pentru categoria B va putea fi folosit și pentru motocicletele cu cilindree maxima de 125 cm3, daca persoana respectiva are 24 de ani și permis categoria B de cel puțin doi ani, scrie Mediafax.…

- Inițiativa legislativa care ca obiect repatrierea rezervei de aur pe care Romania o deține la Banca Angliei, elaborata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu este impartașita de Cabinetul Dancila, conform unui punct de vedere prezentat in ședința de guvern. Executivul susține ca orice modificare și/sau…

- Proiectul prevede ca detinerea unei cantitati de aur in depozite constituite in strainatate "nu trebuie in mod necesar interzisa, dar aceasta ar trebui limitata cantitativ si conditionata de obtinerea unor venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice" si propune instituirea obligatiei…

- Proiectul prevede ca detinerea unei cantitati de aur in depozite constituite in strainatate "nu trebuie in mod necesar interzisa, dar aceasta ar trebui limitata cantitativ si conditionata de obtinerea unor venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice" si propune instituirea obligatiei…

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 15/2019 pentru prorogarea unor termene care vizeaza, printre altele, prelungirea pana la 31 iulie a termenului de depunere a Declaratiei...