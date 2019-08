Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale informeaza ca, in contextul pregatirii anului scolar 2019 – 2020, demareaza o serie de actiuni de constientizare menite sa creasca siguranta elevilor atat in perimetrul unitatilor de invatamant, cat si in exteriorul acestora. ‘Astfel, odata cu inceperea cursurilor scolare,…

- Extinderea retelei de iluminat, cresterea numarului camerelor video si a patrulelor Politiei Locale sunt cateva dintre masurile pe care municipalitatea din Suceava le va lua in scopul cresterii gradului de siguranta a cetateanului, pentru prevenirea unor tragedii de genul celor de la Caracal. ‘Ma gandesc…

- Un grup de circa 100 de elevi de la liceele si scolile din Caracal, unii dintre ei colegi ai Alexandrei Macesanu, adolescenta despre care exista dovezi ca a fost violata si ucisa de Gheorghe Dinca, au protestat luni seara in fata sediilor Politiei si Primariei din oras, ei pornind apoi in mars pe strazi…

- Noi proteste, in diferite forme, sunt anunțate pe rețelele de socializare pentru duminica seara. Un prim miting ar urma sa se desfașoare de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost sunați joi de un individ care le-a spus ca fata lor este plecata din țara, a declarat procurorul care a supravegheat inițial ancheta crimei de la Caracal. Același mod de operare a fost folosit și in cazul Luizei, fata disparuta din luna aprilie. Bunicul acesteia…

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

- "Avand in vedere ca incepe vacanta parlamentara ,este dificil sa infiintam o comisie de ancheta. Guvernul ar trebuie sa ia niste masuri in aceasta privinta, pana vom putea face o ancheta. De asemeena STS ar trebui sa iasa cu niste explicatii pertinente", a declarat Florin Iordache, vineri, pentru MEDIAFAX.…