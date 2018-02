După București, Vrancea sub asediul presiunii homosexualizării copiilor prin activități ”educaționale”? Dupa ce, in Bucuresti, liceenii au fost duși cu liste de catre profesori la o dezbatere cu activiști LGBT pe tema educației sexuale, cu vizionarea unui film cu scene de sex intre doi barbați, dintre care unul este bolnav de SIDA si cu prezentarea actului sexual homosexual cu potențial de infectare cu SIDA drept o […] The post Dupa București, Vrancea sub asediul presiunii homosexualizarii copiilor prin activitați ”educaționale”? appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora . Citeste articolul mai departe pe vranceamedia.ro…

Sursa articol: vranceamedia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am aflat, nu cu surprindere aș putea spune, anunțata intenție a președintelui CJ Vrancea, Marian Oprișan, de a candida pentru o funcție la nivel central, in cadrul PSD. Evident, pentru a putea avea o parghie la indemana, ulterior, astfel incat sa-și vada visul de-o viața cu ochii: ministru de Interne.…

- FOTO: ARHIVA. In aceasta dimineața, la orele 7.15, a avut loc un accident mortal de circulație pe DN 2 – E 85, la ieșirea din Dumbraveni spre Rm. Sarat. Un Opel Astra a patruns pe contrasens și a intrat intr-un tir, fiind apoi proiectat in alt tir. Persoana decedata (un barbat de 54 de ani) […] The…

- Dovada cheltuirii nechibzuite, chiar ilegale, a banului public pe parangheliile anuale de la Focsani, organizate doar pentru orgoliul unui baron PSD, vine in clar, cu documente, de la institutiile statului! Este vorba despre raportul Curtii de Conturi, care a analizat modul de cheltuire a banului public…

- Patru localitați vrancene vor gazdui miercuri și joi (21-22 februarie 2018) conferința cu tema: “De la crimele Revoluției la #Rezist”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Programul conferințelor: Miercuri, 21 feb., ora 16.00: JARIȘTEA / Biblioteca comunala din Jariștea (jud. Vrancea) Miercuri,…

- Am aflat, nu pot spune cu surprindere, ca in acest an, primarul Focșaniului, Cristi Misaila (foto), a renunțat sa ii mai consulte pe focșaneni cu privire la modul in care cetațenii doresc sa fie imparțit bugetul municipal. Consider ca edilul PSD nu face decit sa opacizeze și mai mult activitatea Primariei,…

- ”Edilul municipiului ignora solicitarea grupului de consilieri locali PNL de la Focșani, care a convocat Consiliul Local intr-o ședinta extraordinara, pe tema noului spital, pentru data de 12 februarie, la ora 16.00. Potrivit raspunsului trimis de Misaila consilierilor PNL (clic pe imagine pentru a…

- ”Cafeneaua antreprenoriala” este un eveniment dedicat antreprenorilor actuali și viitori care vor sa dobandeasca mult mai multe cunoștințe in acest domeniu. Ești un antreprenor in cautare de informații cu privire la evoluțiile mediului de business? Ai o afacere și nu știi cum sa abordezi modificarile…

- Rezultate inregistrate in etapa a 4-a: Vrancea Media – Prietenii lui Adi 1 – 3 (Cr. Irimia / J. Oltianu, Cr. Petrea, Ș. Chelmuș) GS Mobile – Dr. GSM 8 – 6 Finanțe – Foresta Gugești 11 – 2 Soveja – Poliția (amanat) Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe nu s-au […] The post Cupa ”Adi…

- Criticam, in urma cu cateva zile, modul in care administrația PSD creiona bugetul municipal pe acest an. Și vorbeam in principal de doi vinovați: PSD care prin politica centrala a furat Focșaniului peste 30 de milioane de lei numai in acest an, și Cristi Misaila, primarul incompetent al orașului, cel…

- Avocatul Poporului a recomandat, luni, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt si Primariei comunei Girov sa ia masuri pentru protectia copiilor folositi in activitati de cersetorie la nivelul judetului Neamt, precum si monitorizarea unei familii ai carei copii…

- Consiliul Județean Vrancea nu a pus pe prima pagina a site-ului sau proiectul de buget pe anul 2018, adica modalitatea in care Oprișan & Co. vrea sa cheltuiasca banul public in acest an, deși atunci cand baronul se simte ”incolțit” de presa drepturile la replica sunt plasate mereu pe prima pagina a…

- Focșani, imagini din spatele Salii Polivalente și de la intrarea in Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea, zona extrem de frecventata de sportivii care vin din alte județe la competițiile organizate in Sala Sporturilor. Aceeași situație deplorabila este și in partea cealalta a salii, de…

- VIDEO. Un cititor Vrancea Media ne-a trimis aceasta filmare, susținand ca a surprins un vrancean lipsit de bun simț care iși face nevoile in plina zi, in parcarea blocului in care locuiește… șeful Poliției Locale. ”Nu e prima data cand au loc astfel de incidente in zona, in plina zi. E o zona cu copii,…

- Salariații SGA Vrancea care fac parte din sindicat au declanșat o greva spontana in aceasta dimineața pentru a protesta astfel fața de nerespectarea Legii 153, angajații de la SGA pierzand sume importante din salariu dupa schimbarea legislației de catre Guvernul PSD & ALDE. ”Ne-au micșorat salariile,…

- Compania Naționala de Investiții, cea prin intermediul careia s-a construit bazinul de inot și polo din Sud (pe locul fostului ștrand), a finalizat lucrarile la investiția de la Focșani. Termenul de execuție a fost prelungit de mai multe ori, iar pe panoul amplasat langa gardul perimetrului a fost acoperita…

- Mesaj postat pe Facebook de soția artistului Ruslan Lazarin, casa acestuia fiind calcata de hoți vineri seara, intre orele 22.10 – 22.30: ”Poza asta aș fi vrut sa o vad in ziare și pe facebook macar o data! Nu citeste nimeni statisticile Poliției despre furturi și violuri. Cifre care au in spate munca…

- Casa de Cultura ”Constantin C. Giurescu” din Odobești invita vrancenii de pretutindeni la aniversarea acestui moment din istoria definirii statalitatii Romaniei moderne. Gandit ca un excurs formativ, programul cuprinde 12 manifestari, cate una in fiecare luna. Vor fi prezentate, pe de o parte personalitatile…

- Foto: In comparație cu risipa de la Focșani, municipalitatea de la Oradea, prin primarul Ilie Bolojan, pune pe primul loc investițiile și deschiderea catre cetațean Am urmarit cu mare atenție emisiunea tv la care a participat, saptamana trecuta, edilul Focșaniului Cristi Misaila, la un post de televiziune…

- Astazi, pe E 85, pe direcția Focșani – Garoafa, un tir a parasit drumul european și a ajuns pe camp. Din fericire pentru șofer, tirul nu s-a rasturnat, astfel ca barbatul care-l conducea a scapat cu o sperietura. The post FOTO: Un camion a ieșit de pe E 85 și a ajuns pe camp. Șoferul a avut zile, deoarece…

- FOTO: Ruslan Lazarin (Facebook). Aseara, la ora 22.31, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns prin efracție intr-o locuința de pe raza municipiului Focșani, de unde au sustras mai multe bunuri. Din primele verificari…

- Consilierul local Aurel Ciobotaru, membru al Partidului Național Liberal, este noul viceprimar al comunei Broșteni. Primarul din localitate, liberalul Emilian Dumitriu, a anunțat in aceasta seara, dupa ședința Consiliului Local, rezultatul votului prin care Ciobotaru a devenit viceprimar. ”In urma votului…

- FOTO: Andra G. La Adjud, tirurile intra, mai nou, in casele oamenilor… S-a intamplat asta-noapte, pe strada Republicii intersectia cu str. Salcamilor… The post FOTO: Cum e sa te trezești cu tirul in casa? S-a intamplat la Adjud! appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- Vin ninsorile in Vrancea. Cod portocaliu incepand de la noapte! Va fi viscol puternic in tot județul. Revenim cu detalii! The post ULTIMA ORA: Vin ninsorile in Vrancea. Cod portocaliu incepand de la noapte! appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- Marian Oprișan, președintele PSD & CJ Vrancea a declarat astazi ca ”este nevoie de o restructurare totala, as putea spune, a administratiei centrale si implicit a Guvernului„. Practic, declarația lui Oprișan confirma faptul ca la un an și jumatate de la alegerile locale și la un an de la alegerile parlamentare,…

- Marian Oprișan și-a facut un obicei din a lipsi de la ședințele de Consiliu Județean pe care il conduce și a sta pe la București pentru a participa la diverse lupte de culise in PSD. Așa face și astazi, cand este programata o ședința extraordinara de CJ la Focșani. Alaturi de alți baroni locali, Oprișan…

- Marian Oprișan și-a facut un obicei din a lipsi de la ședințele de Consiliu Județean pe care il conduce și a sta pe la București pentru a participa la diverse lupte de culise in PSD. Așa face și astazi, cand este programata o ședința extraordinara de CJ la Focșani. Alaturi de alți baroni locali, Oprișan…

- Pe 29.12.2017 a fost publicat pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, in secțiunea Informații publice – transparența decizionala, proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Mai multe informații despre…

- Incepand din luna februarie 2018, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorari salariale prin creșterea unor sporuri Avand in vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica de la 5 % la 10%, incepand cu 1 februarie 2018,…

- Administrația județeana PSD din Vrancea pur și simplu ii pune pe fuga pe potențialii investitori! 2017 a fost inca un an in care economia județeana nu a reușit sa aduca investiții straine, ceea ce menține județul nostru pe un loc codaș in ceea ce privește salariul mediu net. Pe regiunea Moldovei, numai…

- 628 de polițiști, peste 200 intervenții la evenimente, 260 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, peste 150 de politisti…

- The post Catalin Toma, președinte PNL Vrancea: ”Nașterea Mantuitorulului sa va gaseasca sanatoși. Sarbatori binecuvantate va doresc!” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- The post Mihai-Sorin Opriș, președinte PNL Odobești: ”Sa aveți parte de un Craciun binecuvantat, alaturi de familiile dumneavoastra!” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- The post Adrian Anița-Enache, președinte PNL Obrejița și Vali Racovițeanu, consilier local Obrejița: ”Va dorim un Craciun minunat și un An nou deosebit!” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- The post Emilian-Florin Dumitriu, primarul comunei Broșteni: ”Pace, lumina și caldura in suflet sa aveți de sarbatori. La mulți ani!” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- The post Dragoș Ciobotaru, primarul comunei Vizantea-Livezi: ”Sarbatorilor sa va umple sufletul de bucurie, incredere și speranța!” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal au reușit ieri, in ședința de Consiliu Local sa stopeze majorarile de preț ale gigacaloriei pentru urmatorii 10 ani. Astfel, focșanenii nu vor plati mai mult de 107 lei per gigacalorie pana in 2027. Mai puțin, da, mai mult NU, administrația PSD locala…

- Scrisoare primita pe adresa redacției, din partea soțului asistentei medicale care a fost omorata pe trecerea de pietoni de un șofer baut, care avea permisul suspendat tot pentru bautura. Nu o data, ci de doua ori! Foto: Familia Dragun, cu cei doi copii. ”Ma numesc Dragun Adrian sunt din Focsani si…

- Concertul Traditional de Craciun sustinut de Corul de camera PASTORALA si de tinere sperante vrancene (pian) va avea loc la Ateneul Popular, miercuri, 20 decembrie 2017, de la ora 18.00. Acesta este darul nostru oferit iubitorilor de muzica traditionala cu prilejul sarbatorilor de iarna! Ateneul Popular…

- Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM sunt cele 7 echipe inscrise la competiția din acest an organizata in memoria fostului fotbalist vrancean Adi Olteanu. Vrancea Media a stat in prima etapa. Iata rezultatele din prima runda și loturile echipelor: Etapa…

- Stimați cetațeni ai municipiului Focșani, ați reacționat prompt cand colegii mei și cu mine v-am atenționat asupra jafului pe care administrația PSD și primarul Focșaniului Cristi Misaila il pregatesc, din ianuarie 2018, prin impunerea taxei de habitat! Ați spus clar ca nu vreți și nu aveți de unde…

- Sunt fiica de veteran de razboi si tata era foarte mandru cand spunea: ”Am fost contemporan cu Majestatea Sa! … Am facut armata in garda regala!” Tata mi-a spus istoria cea adevarata despre nedreptațile si indolența cu care a fost tratat Majestatea Sa de catre comunisti, si mai apoi de catre noi, de…

- Casa de Cultura ”Constantin C. Giurescu” din Odobești va invita la Salonul de Grafica Satirica MILCOVERITAS. Ediția 2017 va fi vernisata miercuri, 13 decembrie, la ora 12, in Foyerul instituției din Orașul Viilor Domnești. Inființat in 1979 de profesorul Nicolae Sava și graficianul Constantin Pavel,…

- Dragi vranceni, Iata ca a trecut un an de cand mi-ați oferit increderea dumneavoastra pentru a va reprezenta in Camera Deputaților din Parlamentul Romaniei, timp in care m-am straduit sa fac auzite problemele Vrancei la București și sa incerc sa gasesc soluții la chestiunile cu care, cu toții, ne confruntam.…

- Daniel Dragan, director al Caminului de persoane varstnice ,,O noua sansa’’ Marașești, trage un semnal de alarma cu privire la lipsa de hrana a celor 44 de batrani gazduiți de camin. Dragan il acuza pe primarul de la Marașești, Valerica Chitic (foto), de situația creata. Iata sesizarea facuta de Dragan…

- FOTO: ARHIVA. Sahistii vranceni au sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei organizand in Focsani in perioada premergatoare marii noastre sarbatori patru turnee de sah, dintre care trei de sah rapid si unul de sah clasic, doua pentru sahisti legitimati si doua pentru sahisti nelegitimati. Itinerarul sahist…

- Ieri, la Odobești, de Ziua Naționala a Romaniei,PNL Filiala Odobești (președinte Mihai Sorin Opriș) a derulat o foarte frumoasa acțiune prin care tricolorul romanesc a ajuns la reverul hainelor cetațenilor din oraș. ”Am fost alaturi de prietenii și colegii nostri și am oferit in dar tricolorul romanesc…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica – COD GALBEN, valabila pentru zona de campie și de deal a judetului Vrancea, in intervalul 27 noiembrie, ora 16.00 – 28 noiembrie, ora 18.00 și o avertizare meteorologica – COD PORTOCALIU, valabila pentru zona de munte a judetului…