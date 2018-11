Dupa Brexit, whisky-ul francez prinde aripi

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au dat , ieri, verde acordului istoric pentru plecarea Regatului Unit din UE, un divort calificat drept ”tragedie” de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. ”Consiliul European aproba Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea…

- Cei 27 de ministrii insarcinati cu afaceri europene si-au dat ieri acordul pentru acordul care stabileste termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, incheiat saptamana trecuta intre negociatorii Londrei si Bruxelles-ului. ”Prima etapa dificila a fost…

- Theresa May a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere lunga, detaliata si pasionala”, adaugand ca acordul „este cea mai buna versiune care a putut fi negociata”, scrie The Guardian, potrivit News.ro. „Decizia nu a fost luata usor. Cred cu tarie ca acest lucru este in interesul intregii Marii…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, la data de 14 noiembrie a.c., o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Cu acest prilej, Presedintele Romaniei va avea o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia premierului britanic, au declarat vineri surse oficiale pentru AGERPRES. Potrivit surselor citate, intalnirea…

- Franta a inceput o investigație la nivel național privind ratele anormale de copii nascuți cu membre lipsa sau malformații ale membelor in mai multe regiuni ale țarii dupa ce 11 cazuri noi au fost identificate, potrivit CNN.

- „Din pacate, diplomația romaneasca de dupa 90, e foarte slaba. Dimensiunea economica trebuie sa prevaleze in fața dimensiunii politice in misiunea unui diplomat. O reforma și o primenire a corpului diplomatic e mai mult decat necesara. Acțiunea lui Timmermans și a lui Juncker, profund nedreapta și…

- Referendumul din octombrie este despre randuielile Ortodoxiei latino-orientale si despre Organizatia paramilitara a noii Securitati. Franta – cinci bucati. Germania – cinci bucati. Italia – patru bucati. Spania – o bucata. Romania – sapte bucati. SRI, SIE, SPP, STS, DGIA, DIPI si, parca, DOS. Sunt cei…