Daca cele doua parti isi vor pune in aplicare angajamentele asumate in timpul negocierilor de separare, Uniunea Europeana (UE) ramane deschisa unui 'parteneriat fara precedent' cu Marea Britanie dupa Brexit a declarat joi negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit AFP. 'Acordul pus pe masa este singurul, cel mai bun posibil', a insistat diplomatul francez in timpul unei sesiuni plenare din Parlamentul European, cu referire la 'tratatul de retragere' a Marii Britanii din cadrul relatiei sale viitoare cu UE, aprobat duminica de liderii europeni in cadrul unui summit extraordinar.

Acest…