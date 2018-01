După „Balena Albastră”, un nou joc pune în pericol viața adolescenților &"Tide Pod Challenge&" este un nou joc periculos, care a devenit popular parintre adolescenți. Tinerii se provoaca între ei sa manânce capsule de detergent si trebuie sa se filmeze si sa posteze imaginile în mediul virtual - dovada ca au dus pâna la capat probele periculoase. Doctorii avertizeaza ca nu este de glumit: membrana si continutul capsulelor sunt toxice si pot provoca leziuni grave. Pe internet, circula fotografii în care tinerii decoreaza o pizza sau sunt puse într-un bol si amestecate cu înalbitor, în loc de cereale cu… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi de zi, noapte de noapte, echipajele medicale ale ambulanței roiesc prin județul nostru pentru a ajunge la pacienții care au nevoie de ingrijiri medicale. Pentru cei interesați, am rasfoit statisticile Serviciului Județean de Ambulanța Arad pentru ultimul trimestru din 2017 (lunile octombrie, noiembrie…

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in luna decembrie a anului trecut in cap, intr-un local din Chisinau, este in afara oricarui pericol. Acesta a suferit o a treia intervenție chirurgicala, iar acum se simte mai bine.

- Gabriel Balaban, fost prefect de Buzau, s-a stins astazi din viața. Vestea a fost data de notarul Rica Filip, printr-un anunț postat pe pagina sa de Facebook. ,,Dragii mei, mi-a mai plecat un prieten, un om care mi-a fost drag. Un om bun, modest, cu bun simt, cu umor si care avea un mare defect: credea…

- Doi barbati din Bistrița și-au inceput Noul An cu cate un dosar penal, pentru ca in noaptea dintre ani au fost surprinsi de jandarmi in timp ce utilizau petarde și articole pirotehnice, fara sa respecte prevederile legale in vigoare. Fapta s-a petrecut pe Pietonalul Liviu Rebreanu, unde numeroși bistrițeni…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afecțiuni cardiace sau de diabet vor putea obține mai greu eliberarea și reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatații (MS). „O directiva europeana…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…

- RAC: Nu se anunța prea multe surprize in zilele 24, 25 și 26 și acești nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarșitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, duminica dimineata, pe A3 Bucurest - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului 34 s-a acumulat apa pe carosabil. Politistii le recommanda conducatorilor auto ca fiecare manevra…

- VREM BARIERE, NU BALIVERNE! CUMPLIT…Soferul nu a vazut trenul din cauza cetii dense, daca ar fi fost instalate bariere, tragedia ar fi putut fi evitata. INCREDIBIL! In secolul XXI, intr-o tara ce se vrea “europeana”, oamenii inca mai mor din cauza nepasarii autoritatilor. Teribilul accidentul feroviar,…

- Medicii au anuntat ca au aplicat o procedura chirurgicala in cazul lui Alexandru Arsinel, montand un stent pe cord, interventie ce a durat aproximativ 40 de minute. Doctorii sustin ca starea actorului este foarte buna, urmand a fi externat peste cateva zile.

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a solicitat astazi, in cadrul ședinței operative a Primariei, sa fie gasite soluții pentru a schimba cat mai rapid lifturile din blocurile situate in capitala. Potrivit Silviei Radu, acestea au mai mult de 40 de ani și reprezinta pericol pentru…

- Viața locuitorilor capitalei este amenințata de ascensoarele defecte din Chișinau, noteaza NOI.md. 90% dintre ascensoarele din orașul Chișinau trebuie reparate sau chiar schimbate. 20% dintre ele au depașit termenul de viața cu peste 40 de ani, iar restul 70% sint mai vechi decit prevad normele cu 20-40…

- Veniturile comerciantilor din perioada Craciunului sunt in pericol din cauza atacurilor DdoS si a vulnerabilitatilor sistemelor POS, conform raportului Kaspersky Lab IT Security Economics, publicat miercuri.Citeste si: Șefa UNJR intervine in scandalul momentului. Explicatii despre nevoia unei…

- Cantaretul Johnny Hallyday a murit la varsta de 74 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat sotia acestuia, Laeticia Hallyday, pentru AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul…

- Yadira Rostro a inceput sa aiba dureri puternice de cap. Vazand ca migrenele nu ii dau pace si pe zi ce trece sunt tot mai dese, femeia a mers la spital. Doctorii i-au facut un RMN, convinsi ca aceasta are o tumora, scrie Daily Mail. Insa rezultatul i-a luat prin surprindere si pe medici.…

- O gaura adanca, care prezinta risc mare de accidente, a aparut pe DJ 175, unul dintre cele mai importante drumuri din zona de munte a judetului, care incepe de la intersectia cu DN 17, la Pojorata, si ajunge pana la Izvoarele Sucevei prin Fundu Moldovei, Breaza si Moldova Sulita. Portiunea care ...

- Șoferul unui troleibuz din Chișinau a oprit transportul public in mijlocul drumului, permițand unor pasageri sa coboare, chiar daca traficul era aglomerat la acea ora. Imaginile video facute publice pe rețelele de socializare arata ca șoferul troleibuzului permite unor tineri sa coboare din transport,…

- S-a aflat cauza care a dus la decesul actriței Stela Popescu. Una dintre cele mai apropiate colege de-ale sale a dezvaluit cum iși dorea aceasta sa moara. Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie 2017, la varsta de 81 de ani . Vedeta a fost gasita decedata in holul casei sale din Capitala.…

- DRAMA UNEI FEMEI ATROCITATE O femeie din satul Valeni, comuna Viisoara, a ajuns la numai 43 de ani in scaunul cu rotile in urma unui accident de circulatie cumplit, din care s-a ales cu coloana lombara fracturata. Eugenia Toma a fost pasagera intr-o masina condusa de Vasile Cardomeanu, de 35 de ani,…

- Dintre acestea, cea mai frecventa este boala ochilor lipiciosi care poate sa apara la unul sau la ambii ochi ai sugarului in primele trei luni de viata. Ai observat si tu, de fiecare data cand il iei pe cel mic din patut, ca va confruntati cu aceasta problema? In continuare, iti oferim cateva informatii…

- Pompierii din Lugoj au intervenit miercuri la stingerea unui incendiu izbucnit la o casa pe raza localitatii Boldur. Echipele de salvare au intervenit cu trei autospeciale din care una pentru acordarea de prim ajutor. La locul incendiului pompierii au gasit casa inundata de fum, iar flacarile se extindeau…

- BERBEC. Si anul 2018 va fi unul agitat, insa esti obisnuita deja cu acest lucru. Vei fi nevoita sa te adaptezi unor situatii noi care par destul de dificile la inceput, dar rezultalele vor fi mai bune decat te-ai fi asteptat. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa sau esti casatorita, nu sunt…

- In pragul desființarii din cauza lipsei de personal. In aceasta situație se afla Centrul de Permanența Berca, inființat in urma cu patru ani pentru a deservi aproape 15.000 de locuitori de pe Valea Buzaului, dupa ce unul dintre medici a [...] citește mai mult Post-ul Centrul de Permanența Berca, in…

- La inceputul anilor 1900, Statele Unite ale Americii reprezentau una dintre cele mai cautate destinatii pentru oamenii saraci din Europa. Mirajul „lumii noi”, alimentat de povestile de succes prezentate in ziarele vremii, i-a atras ca un magnet inclusiv pe taranii din Transilvania, care au lasat satele…

- Chiar daca este posibil ca unele simptome timpurii sa fie cauzate de multe alte afecțiuni, în unele cazuri pot sa semnaleze o boala mai grava, precum cancerul. Corpul nostru ne trimite semnale atunci când ceva nu este în regula. Din pacate, aceste semne sunt trecute cu…

- Comisarii de la Protectia Drepturilor Consumatorilor Galati au descoperit un adevarat dezastru la aproape toate locurile amenajate pentru copii, multe dintre problemele constatate vizand deficiente ce pun in mod direct in pericol viata micutilor.

- Sute de ploiesteni au fost supusi unui risc urias, din cauza scurgerii de gaze pe care au lasat-o in urma "meseriasii" firmei Abdon Gaz Term din Ploiesti, in urma unei lucrari efectuate intr-un bloc din municipiu. Locatarii blocului O8, de pe strada Democratiei, au trait clipe de cosmar, dupa…

- UPDATE ora 13:15 Cinci sute de oameni din satul Traian din judetul Galati au fost evacuati, iar traficul rutier pe DN 25 si cel feroviar din zona au fost oprite, din cauza unei cisterne pline cu GPL care are scurgeri de gaz la o supapa. Cisterna a fost scoasa de pe drumul national si dusa pe o pasune,…

- Pompierii gorjeni au intervenit astazi cu o macara speciala, la un bloc din Targu Jiu, pentru a indeparta bucați de tencuiala și caramida ornamentala. Aceasta risca sa se desprinda și sa raneasca trecatorii. Pompierii au fost solicitați de locatarii ...

- Loteria Vizelor, in pericol de a fi anulata. Președintele SUA, Donald Trump, susține ca acest sistem ar fi una dintre cauzele pentru care obțin vize, foarte ușor, multe persoane certate cu legea. ...

- Pompierii giurgiuveni solicitați sa intervina luni la Gara Giurgiu Nord dupa ce elemente din acoperișul cladirii garii sunt in pericol de prabușire nu au putut realiza misiunea din cauza vantului, in aceste condiții in zona fiind desemnat un responsabil care sa avertizeze trecatorii, a declarat,…

- Autoritatile verifica de asemenea eventuale scurgeri de petrol dupa ce un cargobot a esuat in Marea Nordului.Patru dintre victime, ce au decedat in Polonia si Cehia, au fost ucise de copaci ce au cazut in timpul furtunii. Citeste si Cel putin cinci persoane au murit in Europa din…

- O femeie a traversat neregulamentar un bulevard din municipiul Suceava, cu un copil in brate, la doi pasi de trecerea pentru pietoni. Aceasta a fost filmata de catre un taximetrist, care i-a reprosat gestul facut, insa femeia a raspuns sec ca stie ca a gresit, plecand mai departe.

- In primele noua luni ale acestui an, pe drumurile publice din Maramures s-au produs 19 accidente de circulatie cauzate de traversarea neregulamentara a pietonilor. Pentru a preveni si combate victimizarea acestora, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost prezenti si miercuri, 25 octombrie, pe principalele…

- Se tot vorbește despre dezvoltarea spiritului antreprenorial și incurajarea tinerilor sa porneasca noi afaceri. Realitatea este, insa, una mult mai dura, iar intreg hațișul birocratic „ucide” ideile tinerilor care iși fac curaj sa devina antreprenori. Studenții din Arad am putea spune ca testeaza…

- Vopselele tehnice si jucariile pentru copii care se vand in pietele din Chisinau ne pun viata in pericol. Atentionarea vine din partea specialistilor Centrului de Sanatate Publica, dupa ce, in urma unor controale, au constatat ca pe tarabe sunt expuse produse fara certificate

- Un barbat a murit, marti, pe drumul dintre Variaș și Periam, dupa ce vantul puternic l-a aruncat in fața unui autoturism. Accidentul s-a produs pe DJ 692, in momentul in care un șofer in varsta de 53 de ani s-a angajat in depașirea unui biciclist. Acesta din urma s-a dezechilibrat din cauza vantului,…

- Doi tineri de 17, respectiv 18 ani au murit duminica noapte din cauza vitezei excesive. Totul s-a petrecut pe un drum la granita dintre judetul Vaslui si judetul Galati. Tinerii se intorceau de la discoteca, iar cel de la volan nu detinea permis pentru nicio categorie de vehicule. Din cauza ca drumul…

- VITEZA UCIDE… La doi tineri de 17 si 18 ani viata le-a fost curmata brusc de un cumplit accident, petrecut pe un drum la granita dintre judetul Vaslui si judetul Galati. Un alt tanar de 25 de ani se zbate intre viata si moarte, fiind transportat de urgenta la Iasi, la Clinica de traumatologie toracica,…

- Drumul national pe care au avut loc in ultima perioada cele mai grave accidente rutiere din judetul Suceava, DN 2E, cel care leaga Gura Humorului de Falticeni, prin Cornu Luncii, prezinta pe anumite portiuni diferente foarte mari de nivel intre asfalt si acostament. Diferentele de nivel mari au ...

- Este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din Romania, iar recent și-a șocat prietenii de pe rețelele de socializare! O fotografie cu Babi Minune, iubita și fiul lor arata ca nu respecta legile și copilul este pus in pericol.

- Trupul neînsuflețit al unui barbat din satul Urca, comuna Viișoara, a fost descoperit în cursul zilei de ieri, de catre o vecina.Barbatul, de 69 de ani, a fost gasit spânzurat într-un grajd.Vecinii barbatului afirma ca acesta și-a pus capat zilelor din…

- Nemultumirile in ceea ce priveste locurile de joaca din municipiul Constanta continua. Dupa ce primaria a demolat locurile de joaca care puneau in pericol copiii, in urma lor au ramas fiare in pamant, care ar putea produce accidente grave.O postare pe Facebook a provocat din nou revolta in randul parintilor.…