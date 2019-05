După Austria, Germania are în vedere interzicerea portul vălului islamic în şcoli Guvernul german analizeaza la randul sau interzicerea valului islamic in scoli, intr-o tara cu peste cinci milioane de musulmani, pe fondul unui recent vot in acest sens in Austria, relateaza AFP. "Este absurd ca fetitele de varsta scolara sa poarte val, majoritatea musulmanilor impartasesc aceasta parere", a explicat delegata guvernamentala pentru integrarea strainilor, Annette Widmann-Mauz, in editia de vineri a cotidianului Bild. "Toate masurile care protejeaza fetele de un astfel de lucru - ca este vorba despre discutii cu parintii pana la interdictie - trebuie sa fie examinate si abordate",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Maithripala Sirisena a anuntat duminica interzicerea purtarii valului islamic (niqab) in numele "securitatii nationale", la o saptamana dupa atentatele sangeroase comise de militanti islamisti in ziua Pastelui catolic, transmite AFP. "Aceasta interdictie vizeaza asigurarea…

- Germania intentioneaza sa adopte, pana la sfarsitul anului, legislatia prin care se va crea un fond detinut de stat ce va putea proteja companiile impotriva preluarilor ostile, au declarat, pentru Reuters, surse guvernamentale care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Ministrul Economiei, Peter Altmaier,…

- Germanii sunt in general favorabili atragerii in tara de imigranti calificati, dar considera guvernul incapabil sa trateze problemele refugiatilor, indica un sondaj dat publicitatii marti, preluat de dpa. Din cei 3.000 de respondenţi, 68% au fost de acord cu afirmaţia: 'Guvernul federal nu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron are in vedere interzicerea completa a manifestatiilor pe Champs Elysees, dupa distrugerile provocate pe celebrul bulevard parizian la cea mai recenta editie a protestului ''vestelor galbene'', desfasurata sambata, a indicat luni un oficial al presedintiei…

- Dupa ce o turista a fost atacata și ucisa de o vaca pe o pașune din Austria, cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Viena, ca se va stabili un cod de conduita pe care turiștii vor fi nevoiți sa-l respecte. In caz contrar, aceștia se vor confrunta…

- Ministerul german de Externe a anuntat ca exista in prezent cel putin noua tari, plus Tunisia, care ar putea fi adaugate pe o lista cu asa-zise tari de origine sigure, ceea ce inseamna ca solicitanti de azil proveniti de acolo au putine sanse de a ramane in Germania si ei pot fi expulzati, relateaza…

- Al Doilea Razboi Mondial a fost una dintre cele mai devastatoare perioade din istoria omenirii. Conflagrația a schimbat totul, prin salturi tehnologice, putere nucleara și multe altele. In lista de mai jos, iți prezentam cateva adevaruri mai puțin cunoscute despre acest conflict nimicitor. 1. Aproximativ…

- Avand in vedere proiectul ordonanței de urgența de modificare a celor trei legi ale Justiției, aprobate cu cateva luni in urma de catre Parlament, DNA iși exprima ingrijorarea atat cu privire la modalitatea pripita de adoptare a actului normativ, cat și cu privire la conținutul acestuia și atrage atenția…