Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat miercuri pe cei care il acuza ca alimenteaza ura rasiala in Statele Unite, dupa doua atacuri armate sangeroase in Texas si Ohio, ca fac acest lucru in scopuri politice, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceste maceluri recente ”nu au nimic cu presedintele…

- Donald Trump, acuzat de crearea contextului pentru astfel de atacuri impotriva hispanicilor Inculparea ucigașului de la El Paso a fost ceruta in baza acuzațiilor formulate de procurorul general, care a calificat atacul cu arma – soldat cu 20 de morți – drept «un act de terorism interior». La mai puțin…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

- Autorul atacului armat de la Dayton, care s-a soldat cu noua morti in noaptea de sambata spre duminica in orasul din nord-estul SUA, era un alb de 24 ani si printre victime se afla si sora lui, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Atacatorul a fost Connor Betts, alb, de…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate in cladirile oficiale sa fie coborate in berna pana pe 8 august, in semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au indoliat SUA in mai putin de 24 de ore, a anuntat Casa Alba duminica, transmite AFP.…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…

- Trecand prin zona Rio Bravo, fluviu cu debit scazut care marcheaza frontiera, corespondenti ai agentiei France Presse au constatat prezenta grupurilor de garzi nationale, desfasurate pe langa politisti mexicani federali si locali. Aceasta prezenta a fost criticata de preotul Francisco Javier…