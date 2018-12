După Astaldi, o altă mare companie italiană din România are probleme Zi neagra joi pentru compania italiana Salini - Impregilo, ale carei titluri au fost inghețate la tranzacționare la bursa, din cauza reducerii cotațiilor cu 13%. Caderea cotațiilor a avut loc dupa ce un tribunal arbitral din Miami, Statele Unite a ordonat consorțiului care face lucrari de largire a Canalului Panama sa plateasca 848 milioane de dolari autoritații Canalului. Consorțiul este condus de Sacyr, care a pierdut la Bursa din Madrid 13% și de Salini. Tribunalul a decis ca banii incasați pentru lucrari suplimentare și majorari ale valorii contractului la Canal trebuie restituiți. Piața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

