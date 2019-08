Stiri pe aceeasi tema

- A inceput slujba oficiata de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, și de mitropolitul de Rwanda și Burundi, IPS Innocentios Byakatonda, la Manastirea Nicula. Mii de credincioși inconjoara biserica in genunchi. Mulți au innoptat in corturi sau sub cerul liber, pe ploaie, potrivit Mediafax.Sfanta…

- In data de 15 august, crestinii ortodocsi praznuiesc sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, adica momentul in care Fecioara Maria a murit. Pana atunci, Biserica a programat doua saptamani de post.

- Postul Adormirii Maicii Domnului va incepe anul acesta miercuri, 31 iulie 2019, si nu la 1 august ca in alti ani. De regula, se lasa sec in 31 iulie si postul incepe la 1 august, insa conform regulilor bisericesti, daca data de 31 iulie cade miercurea sau vinerea (cum se intampla anul acesta) se lasa…

- Ducele… tot Duce! Biserica din Albota de Sus va avea incalzire prin pardoseala Frigul, zapada sau ploaia le ingheata corpul, dar si picioarele enoriasilor ce vin pe jos, duminica de duminica, la biserica din Albota de Sus sa ia parte la slujba si sa se roage la Bunul Dumnezeu. Iar, de cele mai multe…

- Dan Staicu, cunoscut in lumea motociclistilor, s a stins din viata luni. Slujba religioasa va avea loc astazi. 3 Iulie, ora 14.00, la biserica Sfintii Patru Martiri din Constanta. Cortegiul funerar va pleca in jurul orei 15.00 de la biserica catre Cimitirul Central, unde va fi inmormantat.Este poate…

- Pe 31 mai, la Craiova, antrenorul Bogdan Burcea și-a oficializat relația cu Cristina Zamfir, interul stanga de la SCM Craiova. Cei doi au spus „Da" in fața ofițerului de stare civila. Sambata, in Grecia, cei doi vor face pasul și la biserica. Slujba religioasa nu va avea loc insa in Romania, cei doi…

- Ieri, la Cimitirul Central din Constanta, a avut loc, ceremonia de inmormantare a lui Liviu Emil Bucatica, fratele Corinei Martin, mort intr un cumplit accident de avion, in judetul Buzau, zona muntilor Nehoiu.La cateva ore dupa ce l a ptrecut pe ultimul drum, Corina Martin a postat un mesaj emotionant…

- Biserica greco-catolica in care, pe data de 2 iunie, Papa Francisc se va intalni, la Blaj, cu membri ai comunitatii rome, edificata in doar trei luni pe locul unei foste mori, a fost sfintita duminica in...