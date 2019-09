Dupa ani de zile in care a ramas tot la stadiul de discutii, proiectul privind construirea pasarelei ce va lega Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad de Ambulatoriul Integrat pare ca prinde contur.

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de supermarket-uri Lidl se pregatește pentru construirea unui nou magazin la Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Suprafața acestuia va fi de 1.800 de metri patrați și va beneficia de un numar de 155 de locuri de parcare. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința de…

- Primarul a declarat, intr-o conferinta de presa, ca lucrarile de constructie se vor realiza de catre o asociere de firme, iar investitia, in valoare de peste 2,5 milioane de lei, are un termen de executie de 24 de luni.Investitia presupune construirea unui bazin principal cu o suprafata…

- In spatiile unde au functionat cabinetele medicilor de familie vor fi infiintate cabinete medicale pentru urmatoarele specialitati: diabet, gastroenterologie, oftalmologie, cardiologie, oncologie, ginecologie, urologie, radiologie si imagistica medicala, ORL, neurologie, medicina interna, hematologie…

- In cadrul proiectului de extindere a Unitatii de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean, Consiliul Judetean Prahova urmeaza sa preia un teren de peste 400 de metri patrati de la Primaria Ploiesti, situat in fata unitatii medicale, pentru modificarea accesului ambulanetelor. Preluarea terenului a fost…

- Proiectul prevede executia unui pod din beton armat cu lungimea totala de 60,7 metri. Podul va avea trei deschideri de 14,15 metri + 26,30 metri + 14,15 metri. Partea carosabila a podului este compusa din patru benzi de 3,70 metri fiecare, marginita de trotuare stanga - dreapta cu latimea de 1,50 metri.…

- Un centru de afaceri de referinta, in urma cu aproape un deceniu, Waterhouse a ajuns doar una dintre multele cladiri din Arad care stau goale, pentru ca nu sunt chiriasi interesati de ele. Investitia in construirea acestei cladiri a fost de aproximativ trei milioane de euro, fiind inaugurata in 2009.…

- AICI GASITI DECLARATIILE DE AVERE! BOGATIE… Medicii sefi de sectii de la Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” din Barlad si asistentele sefe si-au completat declaratiile de avere cu veniturile realizate anul trecut. Pentru multi dintre ei, anul 2018 s-a dovedit a fi foarte profitabil, cumparandu-si…

- Adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, maior Ovidiu Costea, a declarat ca toate focarele de incendiu au fost lichidate, iar sâmbata vor fi stabilite cauza de izbucnire a focului si valoarea pagubelor. Potrivit estimarilor pompierilor, din suprafata totala…