- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu interimar…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Ministrul de Interne al Germaniei, Horst Seehofer, numeste migratia drept "mama tuturor problemelor”, adaugand ca intelege furia demonstrantilor extremei-dreapta din Chemnitz, scrie Politico, citat de News.ro. Seehofer a precizat ca cei care au fost in strada in Chemnitz nu sunt neaparat…

- Ministrul de interne al Germaniei, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a lansat critici dure la adresa imigratiei in Germania, parand sa ia apararea manifestantilor de extrema dreapta de la Chemnitz, informeaza joi mai multe publicatii germane, citate de AFP. Mare adversar al politicii promovate de…