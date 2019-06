Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu susține ca, incepand de astazi, polițiști locali in civil vor fi cu ochii 24 de ore din 24 pe o mulțime de zone din Timișoara unde deseori se formeaza rampe clandestine de gunoi. De asemenea, potrivit edilului-șef, in curand vor fi montate și 60 de camere video cu scopul prinderii celor…

- Dupa ce Garda de Mediu a amendat din nou primaria pentru mizeria din oras, primarul Nicolae Robu a rabufnit si a spus ca a tras la raspundere societatea Brantner, care se ocupa de maturatul strazilor. Fac gramajoare de mizerie la marginea drumului si le lasa acolo, nu le-au ridicat de o saptamana, acuza…

- Noul operator de salubrizare stradala intenționeaza sa intre in cartierele Timișoarei pentru a spala carosabilul, incepand de saptamana viitoare. Astfel, Primaria Timișoara a anunțat ca avand in vedere avizul comisiei de circulație de astazi, șoferii sunt rugați sa elibereze parcarile și carosabilul…

- Nicolae Robu a avut o prima reacție, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, dupa ce Brantner, noul operator de salubrizare stradala, a fost amendat cu 20.000 de lei. Asta dupa ce o comisie mixta a verificat modul in care se efectueaza curațenia pe domeniul public, descoperind…

- Primaria Timisoara a fost sanctionata cu o amenda in valoare de 15.000 de lei, din cauza murdariei din oras, a anunțat Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis, miercuri, prin intermediul unui comunicat. Comisarii Garzii de Mediu au facut un control tematic privind salubrizarea la nivelul…

- Primaria Timisoara incepe din nou demersurile pentru gasirea unui prestator de servicii care sa se ocupe de operatiunile de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea acestora pe timp de polei sau de inghet. Licitatia de anul trecut a fost anulata, iar acum consilierii locali…

- Consilierii locali ai Timișoarei sunt chemați, vineri, la o ședința „de indata”, dedicata societații de termoficare a orașului. Sunt puși sa aprobe graficul de plați catre Colterm, cu destinația achiziție certificate de gaze cu efect de sera (EUA). Colterm a incheiat deja un contract de vanzare-cumparare,…

- Nicolae Robu s-a laudat, in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, ca Timișoara va fi un model de oraș curat, in perioada urmatoare. Asta dupa ce, in aceasta saptamana, noul operator de salubrizare stradala, Brantner, a inceput activitatea, deocamdata doar in zona centrala a orașului. „Timișoara…