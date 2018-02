Dupa afaceri de peste 683 mil. lei in 2017, Grupul Agricola Bacau investeste 4 mil. euro in semipreparate

Stiri pe aceeasi tema

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Producatorul de gaze naturale Romgaz Medias a afisat un profit net in crestere cu 82,4% anul trecut, 2017 fiind cel mai bun an inregistrat de Romgaz de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange (LSE), se arata intr-un comunicat al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- Grupul Digi Communications a inregistrat la 31 decembrie 2017 un profit net de 61,706 milioane de euro, in crestere cu 424% fata de cel raportat la finele lui 2016, de 11,783 milioane de euro, potrivit rezultatelor preliminare publicate miercuri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Compania germana Liqui Moly, specializata in ulei de motor, lubrifianti si aditivi, a raportat o cifra de afaceri de 532 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 9% fata de cele 489 de milioane de euro raportate in 2016, potrivit datelor transmise de companie. Profitul companiei…

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- Deficitul de cont curent a crescut anul trecut cu 84%, de la 3,49 miliarde euro in 2016 la 6,46 miliarde euro la finele lui 2017, potrivit datelor BNR. In structura, balanta bunurilor a inregistrat un deficit de 12 miliarde euro, in crestere cu 2,77 miliarde euro, iar balanta veniturilor…

- MedLife (M), singura retea privata de sanatate de la bursa romaneasca, a raportat la nivel de grup afaceri de 623 milioane de lei pentru 2017, in crestere cu 24% fata de anul precent si a trecut pe profit dupa pierderi de 1,2 mil. lei. Compania a anuntat luni un profit net total de 8,8 mil. lei, ceea…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Societatea Dacris Impex SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodarescldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 8 februarie 2018, societatea are…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Grupul City Grill a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de 33,7 milioane euro, in crestere cu 11% fata de anul precedent. Motoarele cresterii cifrei de afaceri au fost investitiile in tehnologie, eficientizarea operatiunilor si deschiderea a doua noi restaurante. Valoarea totala a investitiilor…

- Emanuel Macron a avut un efect mai mult decat benefic asupra economiei franceze care a inregistrat in 2017 cea mai buna performanta de crestere din 2011 si pana in prezent, de 1,9%, intr-un context european de accelerare generala a PIB-ului, context care a facut ca zona euro sa atinga recordul deceniului:…

- Societatea Manred Inter SRL a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Baba Novac nr. 48, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 200 de lei integral…

- Unigrains Trading SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea Alfa Beta SRL a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutunldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea North Star Shipping SRL a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta Radacina Mol 3, dana 44 45, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 17 ianuarie 2018, societatea are capital social…

- Societatea Biochem SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata nespecializatldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 16 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris…

- Societatea Ada Holding SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala C2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 5.025.000 de lei integral…

- Societatea Celco SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Soseaua Industriala nr. 5, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 19.343.507,5 de lei integral…

- Societatea Duo SRL a fost infiintata in anul 1991 re sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala nr. 9, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 11 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 3.200.000 de lei integral varsat.…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in noiembrie o crestere a productiei cu 9,2%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei prelucratoare, arata datele publicate joi de Institutul…

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Caraiman nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 10 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 58.243.025,3 de lei integral…

- Aeroportul International 'Avram Iancu' din Cluj a incheiat anul 2017 cu peste doua milioane si jumatate de pasageri, ceea ce a insemnat o crestere cu 50% a fata de anul anterior, a anuntat, luni, directorul David Ciceo. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Firma Constanta South Container Terminal SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta, cladirea administrativa Mol II S Port Sud, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat pe 30 decembrie 2017, societatea are un capital social…

- 'In anul 2017, fata de anul precedent, se asteapta o evolutie favorabila pentru toti indicatorii din industrie, si anume: productia industriala se estimeaza ca se va majora cu 7,6%, pe baza cererii pe piata externa (8,8%), in timp ce pentru cifra de afaceri pe piata interna se apreciaza o crestere…

- Societatea Argus SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Municipiul Constanta strada Industriala nr. 1, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 18 decembrie 2017, societatea are capital social subscris de 53.670.699 de lei…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Societatea Black Sea Suppliers SRL a fost infiintata in anul 1996 si are sediul social in municipiul Municipiul Constanta Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 191, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 18 decembrie 2017, societatea are capital social subscris…

- Aerostar Bacau si-a bugetat pentru anul viitor o cifra de afaceri de 340 milioane lei, fata de un rezultat de 320 milioane lei planificat pentru 2017, si un profit net de 29,9 milioane lei, fata de 27 milioane lei cat estimeaza pentru anul in curs. Compania, care activeaza in domeniul fabricatiei…

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- Bugetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2018 a fost aprobat miercuri, fara amendamente, de comisiile parlamentare reunite de buget-finante. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru ICCJ de 128 milioane lei, in crestere cu 8,97% fata de executia preliminata din anul anterior,…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, fara amendamente, proiectul de buget al Avocatului Poporului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Avocatul Poporului de 19,6 milioane lei, in crestere cu 35,78% fata…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, in crestere…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru CCR de 24,4 milioane lei, in crestere cu 16,15% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, in crestere cu 4,26% fata de executia…

- Bugetul ministerului de resort a primit 16 voturi pentru, patru impotriva si o abtinere. De asemenea, la bugetul Ministerului Mediului au fost depuse 11 amendamente, insa niciunul nu a fost avizat favorabil. Conform proiectului de buget, propunerea bugetara pentru Ministerului…

