Deputatul PSD Florin Tripa a aratat o situație extrem de grava: datorita incompetenței celor din Consiliul Județean Arad, Romania se afla in procedura de infringement. Romania se afla in procedura de infringement pentru neaplicarea Directivei 91/271/CEE, privind tratarea apelor urbane reziduale, cauza fiind intarzierile unor proiecte ale Consiliilor județene, printre care și masterplanul pe apa […] The post Dupa ADI deșeuri, „pușca” ADI apa-canal: incompetența CJA a dus Romania in procedura de infringement appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .