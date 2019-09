Stiri pe aceeasi tema

- • La Colegiul National „Ion Luca Caragiale” s-a strigat catalogul performantei de nivel international • „Traditia noastra este succesul” ramane deviza scolii gimnaziale ploiestene „Sfantul Vasile” Luiza Radulescu Pintilie Nicoleta Dumitrescu Aproape trei milioane de elevi si prescolari s-au reasezat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Romania poate crește numai daca educația se dezvolta, precizand ca pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de un consens național pe termen lung intre toate partidele politice. „Am participat astazi (luni – n.r.), cu multa emoție, la deschiderea anului școlar,…

- Nicoleta Dumitrescu In aceasta luna, municipiul resedinta al judetului Prahova va avea ocazia sa fie inclus pe harta evenimentelor culturale de cea mai inalta tinuta. Este vorba despre doua concerte aflate in programul Festivalului International „George Enescu”, cu care Filarmonica „Paul Constantinescu”…

- Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, candidat al Partidului Mișcarea Populara la alegerile prezidențiale, s-a aflat astazi la Ploiești, unde s-a intalnit cu membrii și simpatizanții PMP. Alaturi de Theodor Paleologu s-au aflat președintele PMP - Eugen Tomac, purtatorul de cuvant - Mihail…

- Romania are un trecut important in industria petroliera, iar acest lucru nu a trecut neobservat de jurnaliștii italieni de la Metalli Rari care, intr-un articol de marți 27 august, noteaza: „Romania a fost prima țara care a produs petrol și Bucureștiul a fost primul oraș din lume iluminat de lampi cu…

- Petre Apostol Naționala de baschet masculin a Romaniei a fost intampinata cu steaguri tricolore de catre echipele de minibaschet de la clubul BC Lynx, cu ocazia antrenamentului efectuat de tricolori la Sala Polivalenta din Blejoi, pusa la dispoziție de primaria acestei comune. BC Lynx este unul dintre…

- Trei romani – Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici, toti ploiesteni – au fost condamnati la inchisoare in Statele Unite pentru acuzatii de conspiratie de frauda informatica, frauda informatica si furt de identitate in forma agravata, potrivit Agerpres. Schema lor de actiune…

- Wetterbest unul dintre liderii industriei locale de sisteme pentru acoperisuri, a inregistrat in primul trimestru al acestui an, o creștere de 45% a vanzarilor de țigla metalica. Daca in primul trimestru al anului trecut compania livra peste 507.000 de metri patrați de țigla, in primele trei luni ale…