După 8 ani de incompetență, pasajul este „ucis” acum de arădeni! Arad. Sunt doua intrebari la care vom incerca sa raspundem in acest articol. De asemenea, pentru cei care au uitat sau nu știu, va vom arata promisiunile, dar și ce s-a realizat la acest pasaj de la inceput, adica din 2011 și pana acum, in 2019. Din nefericire, nici in acest an pasajul nu va fi finalizat. De aceasta data, cei care blocheaza lucrarea sunt chiar proprietarii pe a caror terenuri trec liniile de medie și inalta tensiune ale E – Distribuție. Din 29 de proprietari, atenție, doar patru și-au dat acordul ca lucrarea sa continue. Proprietarii blocheaza lucrarea Pentru cititorii Jurnal… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 600.000 de persoane pot face cerere, incepand de astazi, pentru a primi inapoi CASS achitat fara a fi datorat. Concret, este vorba despre persoanele care au platit contributia la sanatate (CASS) si care, in urma deciziei guvernului din mai, sunt vizate de amnistie fiscala. Guvernul a decis…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru obtinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta pana la data de 02 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti,…

- Într-o Ordonanța privind reforma în domeniul sanatații, publicata vineri în Monitorul Oficial, a fost introdusa o prevedere, care inițial se afla în proiectul care prevedea introducerea taxei pe zahar și reducerea numarului de secretari de stat. Este vorba despre creșterea salariilor…

- Pe 26 iulie, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata legea privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului din Romania. Astfel, prin legea publicata in Partea I, nr. 625, se reglementeaza infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului din Romania, institutie publica de importanta nationala,…

- Arad. Din cauza conditiilor meteo deosebite (cod portocaliu și galben de furtuna, rafale de vant puternic cu aspect de vijelie) ce s-au declanșat duminica, 28 iulie, au fost afectate retelele electrice din raza de activitate a E-Distribuție Banat. Echipele au intervenit pe parcursul serii atat in municipiul,…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat ca personalul didactic cu atribuții de indrumare și control va beneficia de o majorare salariala. Virginel Iordache a precizat ca pe 15 iulie 2019, in Monitorul Oficial a fost publicata Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului ...

- Aproximativ 20 de proprietari de terenuri ar refuza accesul muncitorilor pentru efectuarea lucrarilor de relocare a retelelor de electricitate, astfel incat sa poata fi continuata construirea celui de-al doilea pasaj de pe centura municipiului Arad, care ar fi intarziate cu cateva luni din aceasta…

- Ordinul ministrului Finanțelor a fost publicat in ediția de marți – 18 iunie, in Monitorul Oficial si principalele facilitați fiscale pentru membrii cooperativelor sunt: 1. Nu se datoreaza impozit pentru cladirile deținute și utilizate in activitatea agricola de catre contribuabilii, membri…