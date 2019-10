Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Carlo Ancelotti a criticat lucrarile de renovare ale stadionului din Napoli: „Am acceptat degeaba sa jucam doua etape in deplasare. In doua luni faci o casa! Unde ne schimbam cu Sampdoria si Liverpool?”. Napoli a inceput neobisnuit noul sezon in Serie A, cu doua deplasari consecutive, la…

- Un naos provizoriu, cu o lungime de 55 de metri, va fi construit in apropiere de Catedrala Notre-Dame din Paris, a anuntat Martin Hirsch, actualul director general al departamentului de Asistenta publica - Spitale din capitala franceza, potrivit lefigaro.fr, transmite mediafax.ro.

- Compania de Transport Public anunța ca în ceea ce privește circulația mijloacelor de transport în comun, se vor face urmatoarele modificari: Troleibuze din 24.08.2019: Linia 1 – Din P-ta 1 Mai, traseul deviat pe str. Paris, B-dul 21 Dec. 1989, P-ta Unirii, Str.…

- Catedrala Notre-Dame, salvata in extremis de la un incendiu devastator in luna aprilie, este inca in pericol de a se prabusi - o „urgenta” care justifica reluarea lucrarilor de consolidare intrerupte de...

- Lucrarile de la Catedrala Notre-Dame ar trebui suspendate datorita contaminarii cu plumb, muncitorii s-ar putea afla in pericol. Catedrala a fost afectata de catre un incendiu in luna aprilie, iar reconstruirea acesteia va dura cinci ani.

- Lucrarile de reparatii la Catedrala Notre-Dame din Paris, afectata de un incendiu violent în luna aprilie, ar trebui suspendate din cauza riscului pentru muncitori de contaminare cu plumb, au avertizat joi autoritatile locale, scrie Agerpres, citând DPA. Acoperisul si flesa catedralei…

- Lucrarile de reparatii la catedrala Notre-Dame din Paris, afectata de un incendiu de proportii în luna aprilie, ar trebui suspendate din cauza riscului pentru muncitori de contaminare cu plumb, informeaza Agerpres, care citeaza DPA.

- Arhitectul-șef al catedralei Notre-Dame din Paris, Philippe Villeneuve, a declarat miercuri ca temperaturile ridicate înregistrate în aceste zile în capitala Franței ar putea slabi structura monumentului, grav afectat de un incendiu în luna aprilie, potrivit Reuters și CNN. „Sunt…